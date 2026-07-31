УЄФА готова провести власний чемпіонат світу через конфлікт з ФІФА: турнір розробили ще в 2017

УЄФА вже має готовий проєкт проведення міжнародного турніру, який може замінити чемпіонат світу, який організовує ФІФА. При цьому цей проєкт існує вже з 2017 року.

Проєкт, що має назву Global Nations League, може бути реалізовано, якщо ФІФА не відмовиться від ідеї продажу частини комерційних прав на Чемпіонат світу. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що ця ідея існує ще з 2017 року, коли Джанні Інфантіно перейшов з УЄФА до ФІФА.

Global Nations League — що відомо про турнір

Планувалося, що в межах турніру проводили б сім фінальних турнірів у різних дивізіонах, кожен з яких мав би по вісім учасників. Змагання проходили б у різних країнах у форматі плей-офф.

Зазначалося, що в найсильнішому дивізіоні грали б три європейські команди, дві команди з Південної Америки, а також по одній команді від Африки, Азії та Північної Америки. Натомість представники Океанії мали виступати лише у четвертому за силою дивізіоні.

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Водночас у 2017 році реалізацію проєкту перенесли, адже ФІФА зосередилася на розширенні клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що ФІФА має намір заснувати нову компанію, яка залучала б приватних інвесторів задля проведення Чемпіонатів світу та інших турнірів. При цьому планується, що частина залучених інвестицій буде розділена між усіма країнами-членкинями ФІФА.

Фокус також розповідав, що відомо про самого Інфантіно — зокрема, про його скандальну біографію та звинувачення в корупції.

Після Чемпіонату світу Інфантіно публічно відреагував на критику з боку футбольних фанатів щодо проведення мундіалю. Зокрема, він дав пораду їм "медитувати, молитися або дивитися футбольні матчі", замість того щоб "поширювати ненависть та неправдиву інформацію".

Згодом стало відомо, що УЄФА офіційно оголосила про намір бойкотувати усі змагання під егідою ФІФА, зокрема, й чемпіонат світу. Інші асоціації не заявили про плани бойкоту, однак журналісти повідомляють, що й вони готові долучитися.