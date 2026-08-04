Составили "дорожную карту" возвращения россиян и изменили правила: РФ выступит в Лиге наций по волейболу

Международная федерация волейбола планирует допустить российские сборные к участию в Лиге наций в 2027 году. Более того, для этого планируется изменить правила турнира.

Федерация волейбола также сообщила, что совместно с заинтересованными сторонами приняла решение разработать четкую "дорожную карту" по возвращению российских спортсменов и судей на международные соревнования. Об этом говорится в сообщении федерации.

Украинская сборная выступала в прошлом сезоне как в женской, так и в мужской Лиге наций и завоевала право выступать и в следующем году.

При этом Россия будет включена в состав Лиги наций в качестве 19-й команды, несмотря на то, что обычно в турнире участвуют 18 команд. Это, по словам федерации, сделано для того, чтобы обеспечить участие женской сборной Словении и мужской сборной Финляндии, которые должны были пройти квалификацию на основе своих выступлений в предыдущих сезонах.

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В настоящее время пересматриваются форматы соревнований, чтобы обеспечить возможность такого расширения.

В то же время Федерация волейбола России официально уведомила международную федерацию о своём добровольном решении не участвовать в Чемпионате мира по волейболу среди мужчин FIVB 2027 года, который пройдёт в Польше.

В то же время женская сборная России по-прежнему может принять участие в Чемпионате мира среди женщин в 2027 году. В настоящее время ведутся консультации с Местным организационным комитетом, Волейбольной федерацией Канады, Волейбольной федерацией США и другими заинтересованными сторонами.

Возвращение России на Олимпиаду — что известно

7 июля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.

В то же время в МОК отметили, что отбор должен основываться не только на спортивных результатах, но и на способности спортсменов служить примером для подражания болельщикам, поддерживать и популяризировать идеи мира в обществе, в соответствии с положениями Олимпийской хартии.

Напомним, что ФИФА и УЕФА пока не планируют допускать клубы из РФ и российскую сборную к участию в международных соревнованиях, несмотря на решение МОК о временной отмене рекомендаций по отстранению российских спортсменов и команд.

До этого ФИФА сообщила, что ей известно о решении МОК о временной отмене дисквалификации Российского олимпийского комитета. В организации пообещали проанализировать это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами.

Напомним, что украинская теннисистка Марта Костюк, которая играла в полуфинале турнира в Уимблдоне, поделилась своим мнением о возможном допуске россиян к следующей летней Олимпиаде.

Украина планирует обжаловать решение МОК

В то же время Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что начал процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о восстановлении прав Олимпийского комитета России. НОК просит отменить решение МОК как противоречащее положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывающее фактические обстоятельства, которые послужили основанием для приостановления членства Олимпийского комитета России в 2023 году.