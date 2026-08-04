Створили дорожню карту повернення росіян та змінили правила: РФ зіграє в Лізі націй з волейболу

Міжнародна федерація волейболу планує допустити російські збірні до участі в Лізі націй у 2027 році. Ба більше, для цього планують змінити правила турніру.

Федерація волейболу також повідомила, що з зацікавленими сторонами вирішила розробити чітку дорожню карту щодо повернення російських спортсменів та суддів до світових змагань. Про це йдеться у повідомленні федерації.

Українська збірна виступала в минулому сезоні як в жіночій, так і в чоловічій Лізі націй, і вибороли можливість виступати і в наступному році.

При цьому, Росію додадуть до команд Ліги націй як 19-ту команду, попри те, що зазвичай у турнірі беруть участь 18 команд. Це, відповідно до слів федерації, зроблено, аби забезпечити виступ жіночої збірної Словенії та чоловічої збірної Фінляндії, які мали отримати кваліфікацію на основі своїх виступів протягом попередніх сезонів.

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Наразі переглядаються формати змагань, аби дозволити це розширення.

Водночас Федерація волейболу Росії офіційно повідомила міжнародну федерацію про своє добровільне рішення не брати участі у Чемпіонаті світу з волейболу серед чоловіків FIVB 2027 року, який пройде у Польщі.

Натомість жіноча збірна Росії все ще може взяти участь у Чемпіонаті світу серед жінок у 2027 році. Наразі ведуться консультації з Місцевим організаційним комітетом, Волейбольною федерацією Канади, Волейбольною федерацією США та іншими зацікавленими сторонами.

Повернення Росії на Олімпіаду — що відомо

7 липня виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Водночас у МОК зазначили, що відбір має не лише ґрунтуватися на спортивних результатах, але й на здатності спортсменів бути прикладом для наслідування для вболівальників, підтримувати та популяризувати ідеї миру в суспільстві, відповідно до положень Олімпійської хартії.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати клуби з РФ та російську збірну до участі у міжнародних змаганнях, попри рішення МОК про тимчасове скасування рекомендацій щодо відсторонення російських спортсменів та команд.

Перед цим ФІФА повідомила, що вони знають про рішення МОК щодо тимчасового скасування дискваліфікації Російського олімпійського комітету. В організації пообіцяли проаналізувати це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк, яка грала у півфіналі турніру у Вімблдоні, розповіла про те, що думає про можливий допуск росіян до наступної літньої Олімпіади.

Україна планує оскаржувати рішення МОК

Водночас Національний олімпійський комітет України повідомив, що розпочав процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету щодо поновлення прав Олімпійського комітету Росії. НОК просить скасувати рішення МОК, як таке, що суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.