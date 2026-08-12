"Силы вам": Роналду поддержал Месси после смерти отца

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду выразил поддержку своему извечному сопернику Лионелю Месси в связи со смертью отца аргентинца.

Роналду ответил на письмо Месси, которое тот написал своему отцу. Об этом говорится в Instagram Лионеля.

"Крепко обнимаю тебя и твоих близких в это трудное время, Лео. Силы вам", — отметил Роналду.

Интересно, что сам комментарий португальского футболиста набрал более 4 миллионов лайков, а также более 50 тысяч ответов, тогда как пост Лионеля набрал более 18 миллионов.

Комментарий Роналду Фото: Скриншот

В то же время сам Лионель пока публично не отреагировал на слова Роналду.

На протяжении всей карьеры Роналду и Месси являются главными "соперниками". Вдвоём они выиграли 13 наград "Золотой мяч", а с 2008 по 2019 год эта награда лучшему футболисту мира делилась между ними двумя.

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8 августа стало известно, что скончался отец Месси. Бизнесмену и менеджеру футболиста было 68 лет, он боролся с длительной болезнью. Дополнительные обстоятельства и подробности смерти неизвестны.

После смерти отца футболист решил пока не возвращаться в США для выступлений за "Интер" Майами. На данный момент нет информации о том, когда именно Лионель возобновит выступления за американский клуб.

Впоследствии Месси обратился к своему отцу, Хорхе Месси, который скончался несколько дней назад. В письме он поблагодарил отца за то, что тот дал ему как игроку.

А Криштиану Роналду 11 августа наконец-то женился на своей избраннице — 32-летней Джорджине Родригес. Роналду впервые сообщил о своей свадьбе вечером во вторник, опубликовав лаконичный пост на своей странице.