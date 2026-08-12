"Сил вам": Роналду підтримав Мессі після смерті батька

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду висловив свою підтримку своєму вічному опоненту Ліонелю Мессі у зв'язку зі смертю батька аргентинця.

Роналду відповів на лист Мессі, який той написав до свого батька. Про це йдеться у Instagram Ліонеля.

"Міцно обіймаю тебе та твоїх близьких у цей важкий час, Лео. Сил вам", — зазначив Роналду.

Цікаво, що сам коментар португальського футболіста зібрав понад 4 мільйона лайків, а також понад 50 тисяч відповідей, тоді як пост Ліонеля зібрав понад 18 мільйонів.

Коментар Роналду Фото: Скриншот

Водночас сам Ліонель наразі публічно не відреагував на слова Роналду.

Упродовж всієї кар'єри Роналду та Мессі є головними "опонентами". На двох вони виграли 13 нагород "Золотий М'яч", а з 2008 по 2019 рік ця нагорода найкращому футболістові світу ділилася між ними двома.

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8 серпня стало відомо, що батько Мессі помер. Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою. Додаткові обставини та подробиці смерті невідомі.

Після смерті батька футболіст вирішив поки що не повертатися до США задля виступів за "Інтер" Маямі. Наразі немає інформації щодо того, коли саме Ліонель продовжить виступи за американський клуб.

Згодом Мессі звернувся до свого батька, Хорхе Мессі, який помер декілька днів тому. У листі він подякував батьку за те, що той дав гравцеві.

Натомість Кріштіану Роналду 11 серпня нарешті одружився зі своєю обраницею — 32-річною Джорджиною Родрігес. Роналду вперше повідомив про своє одруження увечері вівторка, оприлюднивши лаконічний допис на своїй сторінці.