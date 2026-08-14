"Харьков" жестко раскритиковал "Динамо" из-за их вылета из еврокубков

Футбольный клуб "Харьков" решил посмеяться над киевским "Динамо", которое проиграло азербайджанскому "Карабаху" и вылетело из Лиги конференций.

За несколько недель до матча "Динамо" и "Карабаха" харьковчане также провели свой матч против азербайджанской команды. Видео с "троллингом" было опубликовано в TikTok-аккаунте "Харькова".

В том матче "Харьков" обыграл "Карабах" со счётом 6:2. При этом тот матч носил товарищеский характер, тогда как матч "Динамо" был официальным.

Более того, в комментариях отмечалось, что азербайджанская команда вышла на матч с харьковчанами "вторым составом". Однако стоит отметить, что пять игроков, выступавших против "Харькова" в товарищеском матче, вышли на поле против "Динамо", а ещё один игрок появился на поле против киевлян в качестве замены. Поэтому говорить о полностью "втором составе" не стоит.

Відео дня

В видео харьковчане добавили Жозе Моуринью, который жестом показывает "успокойся". Этот мем используется в подобных ситуациях, когда нужно продемонстрировать превосходство над кем-то.

Напомним, что киевское "Динамо" проиграло свой матч в еврокубках против "Карабаха". Для украинской команды эта игра стала последней в этом сезоне еврокубков.

После матча стало известно, что "Динамо" может уволить главного тренера Игоря Костюка после вылета из еврокубков в третьем раунде Лиги конференций.

Также мы сообщали, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.