"Харків" жорстко потролив "Динамо" через їхній виліт з єврокубків

Футбольний клуб "Харків" вирішив посміятися над київським "Динамо", яке програло азербайджанському "Карабаху" та вилетіло з Ліги Конференцій.

За декілька тижнів до матчу "Динамо" та "Карабаху" харків'яни теж провели свій матч проти азербайджанської команди. Відео з "тролінгом" було опубліковане в TikTok "Харкова".

У тій грі "Харків" здолав "Карабах" з рахунком 6:2. Водночас та гра носила товариський характер, тоді як гра "Динамо" була офіційною.

Ба більше, у коментарях зазначили, що азербайджанська команда на матч з харків'янами вийшла "другим складом". Однак варто зазначити, що 5 гравців, що грали проти "Харкова" у товариській грі, вийшли проти "Динамо", а ще один гравець з'явився проти киян на заміну. Тож говорити про повністю "другий склад" не варто.

Відео дня

У відео харків'яни додали Жозе Моуріньо, який показує жестом "заспокоїтися". Цей мем використовується для подібних ситуацій, коли необхідно продемонструвати перевагу над кимось.

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло свій єврокубковий матч проти "Карабаху". Для української команди ця гра виявилася останньою в цьому єврокубковому сезоні.

Після гри стало відомо, що "Динамо" може звільнити головного тренера Ігоря Костюка після вильоту з єврокубків у третьому раунді Ліги Конференцій.

Також ми повідомляли, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.