"Мне стыдно надевать футболку": бывший игрок "Динамо" "раскритиковал" киевлян после вылета из еврокубков

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец раскритиковал футболистов украинской команды после того, как она вылетела из Лиги конференций. Киевляне уступили азербайджанскому "Карабаху".

Кравец раскритиковал отношение игроков к игре. Об этом бывший футболист рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Артем Кравец выступал за киевское "Динамо" с 2006 по 2018 годы, а затем вернулся в клуб в 2020 году.

После завершения карьеры Кравец работал советником президента "Динамо" Игоря Суркиса, после чего в сентябре 2025 года дал скандальное интервью, в котором раскритиковал систему управления киевским клубом.

"Сейчас нет желания надевать футболку "Динамо" (Киев). Мне, честно говоря, стыдно. Не знаю, как футболистам — надеюсь, им действительно стыдно, хотя уверенности в этом нет. Я рекомендую всем болельщикам "Динамо" перестать ждать чего-либо от нынешней команды и просто наблюдать, как она может опуститься ещё ниже", — осудил футболистов Кравец.

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При этом он убежден, что команда сможет играть ещё хуже, и "дна у неё не видно".

"Мне кажется, это ещё не дно. Даже третье место в этом чемпионате, учитывая, что мы играем без еврокубков и без выездных матчей, я считаю, не будет дном. Я не знаю, где дно. Честно и откровенно", — подытожил бывший футболист и советник президента "Динамо".

Напомним, что киевское "Динамо" проиграло свой матч в еврокубках против "Карабаха". Для украинской команды эта игра стала последней в этом сезоне еврокубков.

После матча стало известно, что "Динамо" может уволить главного тренера Игоря Костюка после вылета из еврокубков в третьем раунде Лиги конференций.

Также мы сообщали, что болельщики греческого клуба ПАОК устроили провокацию на матче с киевским "Динамо". В конце матча греки развернули российский флаг в гостевом секторе, который занимали ультрас ПАОКа. В соцсетях пишут, что рядом с ними также находились болельщики польского "Видзева" из Лодзи.

Позже украинский блогер Александр Волошин заявил, что во время футбольного матча "Динамо" в Люблине охранник распылил ему в лицо перцовый баллончик. По словам блогера, инцидент произошел после того, как он вместе с друзьями отреагировал на появление на трибунах российского флага.