"Мені соромно вдягати футболку": ексгравець "Динамо" "розніс" киян після вильоту з єврокубків

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Кравець розкритикував футболістів української команди після вильоту тієї з Ліги Конференцій. Кияни поступилися азербайджанському "Карабаху".

Кравець розкритикував ставлення гравців до гри. Про це ексфутболіст розповів у відео на своєму YouTube.

Артем Кравець виступав за київське "Динамо" з 2006 по 2018 роки, а згодом — повернувся в клуб у 2020 році.

Після завершення кар'єри Кравець працював радником президента "Динамо" Ігоря Суркіса, після чого у вересні 2025 року дав скандальне інтерв'ю, у якому розкритикував систему управління київським клубом.

"Немає бажання зараз вдягати футболку "Динамо" Київ. Мені чесно соромно. Я не знаю як футболістам — сподіваюсь, їм дійсно соромно, хоча впевненості в цьому немає. Я рекомендую всім вболівальникам "Динамо" перестати очікувати чогось від нинішньої команди і просто дивитися, куди це може впасти ще нижче", — засудив футболістів Кравець.

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При цьому він переконаний, що команда зможе грати ще гірше, і "дна її не видно".

"Мені здається, це ще не дно. Навіть третє місце в цьому чемпіонаті, враховуючи, що ми граємо без єврокубків і без переїздів, я вважаю, не буде дном. Я не знаю, де дно. Чесно і відверто", — резюмував колишній футболіст та радник президента "Динамо".

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло свій єврокубковий матч проти "Карабаху". Для української команди ця гра виявилася останньою в цьому єврокубковому сезоні.

Після гри стало відомо, що "Динамо" може звільнити головного тренера Ігоря Костюка після вильоту з єврокубків у третьому раунді Ліги Конференцій.

Також ми повідомляли, що вболівальники грецького клубу ПАОК влаштували провокацію на матчі з київським "Динамо". Наприкінці матчу греки розтягнули російський прапор у гостьовому секторі, який займали ультрас ПАОКа. У соцмережах пишуть, що поруч з ними також перебували вболівальники польського "Відзева" з Лодзі.

Згодом український блогер Олександр Волошин заявив, що під час футбольного матчу "Динамо" у Любліні охоронець розпилив йому в обличчя перцевий балончик. За словами блогера, інцидент стався після того, як він разом із друзями відреагував на появу на трибунах російського прапора.