Развод Элины Свитолиной: Гаэль Монфис досрочно ушел из большого тенниса

Решение Элины Свитолиной расторгнуть брак с Гаэлем Монфисом стало причиной внезапного завершения спортивной карьеры Гаэля Монфиса.

В список спортсменов, завершивших карьеру Монфиса на прошлой неделе внесло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA), сообщает L’Equipe.

Кроме того, 40-летний теннисист вышел из системы антидопингового контроля, что означает его отстранение от участия в официальных турнирах.

Журналисты издания утверждают, что решение Свитолиной о разводе стало для Монфиса огромным эмоциональным потрясением, которое характеризуют "как обухом по голове", и он оказался не в состоянии продолжать выступления.

В свете личной драмы Монфис отказался от участия в запланированных прощальных турнирах в Лионе и Париже, поскольку спорт для него потерял всякий смысл.

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По информации L’Equipe, Монфис — человек очень эмоциональный, которому порой трудно справляться со стрессовыми ситуациями: даже относительно небольшие проблемы могут стать для него непосильной ношей, не говоря уже о таком серьезном потрясении, как развод.

Элина Свитолина объявила о расставании, положив конец их восьмилетним отношениям. Свое решение она аргументировала тяжелейший психологический груз, связанный с войной в Украине. "Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, как война отразилась на моем внутреннем состоянии. В прошлом году я уже рассказывала, что мне пришлось взять паузу в выступлениях, так как я была не в том эмоциональном состоянии, чтобы продолжать играть", — написала она.

По ее словам, Гаэль всегда был рядом и ни на минуту не выпускал ее руку.

"Мы долго боролись вместе, отдавая все силы. Но некоторые битвы происходят глубоко внутри, и даже самая сильная любовь другого человека не поможет их выиграть… Мне нужно найти путь обратно к себе, и в рамках нашего брака сделать это невозможно. Это самая тяжелая правда, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться, и самое трудное, что мне когда-либо доводилось говорить человеку, которого я люблю", — добавила она.

Свитолина подчеркнула, что муж выслушал ее и отнесся к ее потребностям "с такой силой и благородством", которые она никогда не забудет.

Она добавила, что в сложившейся ситуации нет виноватых:

"Есть лишь два человека, которые глубоко любили друг друга, и история, которая теперь меняет свой формат".

Кроме того, теннисистка попросила об уважении к их частной жизни.

Отношения Свитолиной и Монфиса начались в 2019 году. В 2021-м они объявили о помолвке, в том же году поженились, а в 2022-м у них родилась дочь Скай.

Менее двух месяцев назад пара впервые выступила вместе на корте — в турнире смешанных пар на Открытом чемпионате США (US Open).

Элина Свитолина — одна из самых титулованных теннисисток Украины. Она — четырехкратная полуфиналистка турниров Большого шлема, победительница Итогового турнира WTA 2018 года и обладательница серебряной медали в одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио. В пятницу в четвертьфинале турнира Wuhan Open она потерпела поражение от британки Соней Картал со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Напомним, Свитолина рассказала, где бы хотела завершить карьеру теннисистки.

Также сообщалось, что журналисты узнали, в каком доме поселилась Элина Свитолина.