Розлучення Еліни Світоліної: Гаель Монфіс достроково завершив кар'єру у великому тенісі

Рішення Еліни Світоліної розірвати шлюб із Гаелем Монфісом стало причиною раптового завершення спортивної кар'єри Гаеля Монфіса.

Міжнародне агентство з забезпечення чесності в тенісі (ITIA) минулого тижня внесло Монфіса до списку спортсменів, які завершили кар’єру, повідомляє L’Equipe.

Крім того, 40-річний тенісист вийшов із системи антидопінгового контролю, що означає його відсторонення від участі в офіційних турнірах.

Журналісти видання стверджують, що рішення Світоліної про розлучення стало для Монфіса величезним емоційним потрясінням, яке вони описують "як удар обухом по голові", і він виявився не в змозі продовжувати виступи.

З огляду на особисті обставини Монфіс відмовився від участі у запланованих прощальних турнірах у Ліоні та Парижі, оскільки спорт для нього втратив будь-який сенс.

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За інформацією L’Equipe, Монфіс — дуже емоційна людина, якій іноді важко справлятися зі стресовими ситуаціями: навіть відносно невеликі проблеми можуть стати для нього непосильним тягарем, не кажучи вже про таке серйозне потрясіння, як розлучення.

Еліна Світоліна оголосила про розставання, поклавши край їхнім восьмирічним стосункам. Своє рішення вона обґрунтувала надзвичайно важким психологічним тягарем, пов’язаним із війною в Україні.

"Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але я рідко говорила про те, як війна позначилася на моєму внутрішньому стані. Минулого року я вже розповідала, що мені довелося зробити перерву у виступах, оскільки я була не в тому емоційному стані, щоб продовжувати грати", — написала вона.

За її словами, Гаель завжди був поруч і ні на хвилину не відпускав її руку.

"Ми довго боролися разом, віддаючи всі сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині, і навіть найсильніша любов іншої людини не допоможе їх виграти… Мені потрібно знайти шлях назад до себе, і в рамках нашого шлюбу зробити це неможливо. Це найважча правда, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися, і найважче, що мені коли-небудь доводилося говорити людині, яку я кохаю", — додала вона.

Світоліна наголосила, що чоловік вислухав її та поставився до її потреб "з такою силою й благородством", що вона ніколи цього не забуде.

Вона додала, що в ситуації, що склалася, немає винних:

"Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, та історія, яка тепер змінює свій формат".

Крім того, тенісистка попросила поважати їхнє приватне життя.

Стосунки Світоліної та Монфіса розпочалися у 2019 році. У 2021-му вони оголосили про заручини, того ж року одружилися, а у 2022-му у них народилася донька Скай.

Менше двох місяців тому ця пара вперше виступила разом на корті — у турнірі змішаних пар на Відкритому чемпіонаті США (US Open).

Еліна Світоліна — одна з найуспішніших тенісисток України. Вона — чотириразова півфіналістка турнірів Великого шолома, переможниця Підсумкового турніру WTA 2018 року та володарка срібної медалі в одиночному розряді на Олімпійських іграх у Токіо. У п’ятницю у чвертьфіналі турніру Wuhan Open вона зазнала поразки від британки Соні Картал із рахунком 2:6, 6:2, 4:6.

Нагадаємо, Світоліна розповіла, де б хотіла завершити кар’єру тенісистки.

Також повідомлялося, що журналісти дізналися, в якому будинку оселилася Еліна Світоліна.