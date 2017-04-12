В наше время интернет пользователям предлагается множество решений для создания сайтов и спрос на CMS платформы непрерывно растет. Как подобной системе конкурировать с другими и каким образом привлечь клиента на свою сторону? Об этом нам расскажет Деметрио Фортман, основатель компании MotoCMS

- Здравствуйте, Деметрио. Расскажите нашим читателям немного о себе.

С удовольствием, спасибо! Меня зовут Деметрио Фортман. Я работаю в сфере веб-разработки уже более десяти лет, и за это время я успел действительно полюбить свое дело. Для этого мне пришлось пройти достаточно долгий и непростой путь: от простого студента колледжа до основателя компании по разработке веб-сайтов и исполнительного директора одной из лучших площадок сайтов.

- Чем вы занимались изначально?

Для меня все начиналось с технологии Flash. Мы с другом решили создать редактор WYSIWYG для быстрого и простого создания сайтов. Мы были увлечены этой идеей, и видели в ней перспективу. Над исходным кодом работали только мы вдвоем. Со временем появилась FlashMoto — первая версия нашей CMS, которая потихоньку набирала популярность.

До поры до времени все было хорошо. Но после того, как Стив Джобс объявил об отказе компании Apple от использования Flash, эта технология была, по сути, разрушена. Нам нужно было искать новое решение и приспосабливаться к абсолютно новым условиям. Команда преобразовала FlashMoto, и в результате мы получили MotoCMS — вторую версию нашего конструктора сайтов на базе HTML. Сейчас эта версия доступна для использования наряду с MotoCMS 3.

- И как обстоят дела сейчас?

Компания является одним из крупнейших поставщиков шаблонов сайтов. У нас насчитывается более, чем 60 категорий шаблонов. Таким образом, наши клиенты могут создавать сайты практически для любых целей. Сегодня MotoCMS — это еще и конструктор сайтов, который значительно упрощает процесс создания веб-страниц.

Но ведь MotoCMS — не единственный ваш проект, не так ли?

Все верно. Когда мы с командой поняли, что MotoCMS стал достаточно успешным и популярным проектом, у нас появился огромный стимул создать что-то новое, что даже превосходило бы уже достигнутые результаты. Так появились Defrozo и MotoPress. У каждого из этих проектов своя история, но MotoCMS по-прежнему является нашим лучшим проектом.

- Как вы думаете, что привело вас к успеху?

В те времена веб-индустрия была совсем другой. Конструкторов сайтов было немного, и они не были приспособлены для людей, не имеющих опыта веб-разработки. Об этом я думал в первую очередь, создавая свою платформу.

С другой стороны, забывать о разработчиках было тоже нехорошо. Изначально MotoCMS создавался для людей, не умеющих программировать, но потом мы поняли, что профессионалам наш конструктор не интересен. Тогда мы подумали: почему бы не усовершенствовать продукт так, чтобы им мог пользоваться каждый? Теперь разработчики наряду с простыми желающими создать сайт составляют нашу целевую аудиторию.

Мы сотрудничаем с тысячами профессиональных веб-студий и независимых разработчиков в десятках стран по всему миру. Все они используют MotoCMS, создавая сайты для своих клиентов. Поэтому для удобства пользователей наша админ панель переведена на 8 языков, и вскоре мы планируем добавить еще три локализации. Все это благодаря нашим клиентам — многие из них хотели работать с админ панелью на своем родном языке. Если честно, мы были удивлены, когда узнали об этом. В такие моменты понимаешь, что наша команда и клиенты — это единое целое, и осознавать это очень приятно.

- Некоторые клиенты очень придирчивы. Как вы с этим справляетесь?

MotoCMS предлагает крайне выгодные условия для ведения бизнеса. Хотите верьте, хотите нет, но разработчику даже не нужен стартовый капитал для того, чтобы получать прибыль с помощью нашего конструктора. Сейчас я объясню, как это работает.

Каждый клиент имеет возможность бесплатно работать с нашей платформой в течение тестового периода. Вы регистрируетесь, работаете с шаблоном и только потом решаете, покупать его или нет. Это удобно не только для тех, кто хочет узнать больше о нашем продукте, но и для тех, кто серьезно настроен на создание веб-сайта. По окончании тестового периода мы сохраняем все сделанные вами настройки. Получается, вы покупаете уже готовый сайт со всем необходимым контентом.

Демо-версией продукта могут пользоваться как новички, так и профессиональные разработчики. Последние могут купить сайт уже после того, как получат оплату от заказчика — это очень удобно. Постоянным клиентам мы предлагаем оптовые скидки и другие преимущества в рамках программы лояльности. Так мы помогаем разработчикам сэкономить время и сократить расходы.

Разумеется, мы всегда прислушиваемся к своим клиентам. Прошло уже почти два года с момента релиза MotoCMS 3 — третьего поколения нашей админ панели. Эта версия была создана с учетом последних веб-технологий и, конечно же, пожеланий наших клиентов. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно совершенствуем свой продукт. Поэтому мнение клиентов для нас очень важно — так мы сможем создавать больше актуальных шаблонов и постоянно совершенствовать систему.

- Раз уж мы говорим о клиентах, как вы помогаете пользователям пройти путь от новичка, желающего создать свой сайт, до владельца полноценного онлайн-бизнеса?

Кто-то однажды сказал, что бизнес — это марафон. Как бизнес менеджер и по совместительству марафонец, я не могу с этим не согласиться. К каждому клиенту мы относимся серьезно, нашу компанию смело можно назвать клиентоориентированной. Думаю, отзывы от наших клиентов это подтверждают.

К тому же, в таких вопросах стоит учитывать и особенности нашего бизнеса. Мы не можем лишить своих клиентов профессиональной поддержки, ведь наверняка знаем, что большинству из них понадобится помощь на определенном этапе создания сайта. Не забывайте, что мы работаем с различными фирмами, и поэтому политика нашей компании подразумевает поддержку корпоративных заказчиков и, в свою очередь, их клиентов. Мы считаем, что забота о клиентах — это очень важно, особенно для крупных компаний.

Каждый пользователь может обратиться в службу поддержки, вне зависимости от того, приобрел ли он веб-сайт или пользуется демо-версией шаблона. Задать свой вопрос можно в чате или заказав обратный звонок. Для решения технических проблем мы используем систему управления проектами.

К тому же, админ панель переполнена справками и подсказками. У нас есть портал техподдержки, где пользователи могут найти различные FAQ и руководства. Одним словом, если вы клиент MotoCMS и вам нужна помощь, вы наверняка ее получите.

- А что все-таки сложнее — бежать марафон или руководить бизнесом?

И то, и другое непросто, но оба эти занятия значительно повлияли на мою жизнь. По сути, бег для меня — универсальное решение всех проблем. Если мне нужно подумать о чем-то, отдохнуть или освежить мысли, я иду на пробежку. Иногда во время бега мне в голову приходят интересные идеи, которые я потом воплощаю в своих проектах. А марафон для меня — это вызов, возможность попробовать себя в чем-то новом и понять, на что я способен.

Что касается бизнеса — конечно, это тоже непросто. Не могу даже вспомнить, сколько бессонных ночей я провел за компьютером. Но я уверен, что оно того стоило, и ни я, ни моя команда не собираемся останавливаться на достигнутом.

Бизнес можно сравнить с марафоном. Для того, чтобы дойти до финишной прямой, нужно приложить огромные усилия. Но бизнес, в отличие от марафона, финишной прямой не имеет, и многим, в том числе и мне, это нравится.

- Деметрио, спасибо за интервью. Было приятно с вами пообщаться. Удачи вам в работе над вашими проектами.

Спасибо за приглашение и добрые слова. Был рад с вами познакомиться!