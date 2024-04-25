Меню на всю жизнь: диетолог рассказала о полезнейших диетах для разных возрастов

Каждые 10–20 лет наш организм начинает страдать от привычной нам пищи, утверждают диетологи. Они подготовили стратегию питания, охватывающую возраста от 20 до 60 лет, чтобы постоянно поддерживать здоровье в тонусе.

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Понимание того, как наш организм реагирует на пищу на разных этапах жизни, имеет огромное значение, особенно если учесть, что то, что работает в 30 лет, может не подойти нам в 60. Эта концепция занимает центральное место в новой книге, исследующей эволюционное влияние диеты на наше самочувствие. В ней подчеркивается, что, хотя наши основные потребности в питании остаются неизменными, детали, такие как тип и количество необходимых питательных веществ, могут кардинально меняться с возрастом, пишет Telegraph.

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Доктор Федерика Амати, главный диетолог компании Zoe, возглавляет эту дискуссию в своей книге "Каждое тело должно это знать: наука о питании для здоровья на всю жизнь". Доктор Амати, имеющая докторскую степень в области исследований клинической медицины и степень магистра общественного здравоохранения, в доступной форме раскрыла сложные аспекты питания и подчеркнула важность адаптации нашего рациона на разных этапах жизни для укрепления общего здоровья и долголетия.

Диетолог утверждает, что все растения содержат незаменимые аминокислоты, и подчеркивает преимущества богатой растениями диеты, включающей разнообразные волокна, которые поддерживают здоровье кишечника, что важно для общей иммунной функции и даже, как ни удивительно, для нашего романтического выбора через химические сигналы под влиянием микробов кишечника.

Доктор Федерика Амати в своей книге описывает основные стратегии питания в разные десятилетия жизни:

В 20 лет она рекомендует питаться разнообразной растительной пищей, чтобы укрепить здоровье кишечника и сформировать здоровые привычки с самого начала.

В 30 лет основное внимание стоит уделять повышению фертильности с помощью диеты, богатой морепродуктами и цельным зерном.

В 40 и 50 лет поддержание мышечной массы становится решающим фактором, и доктор Амати советует отдавать предпочтение растительным белкам, таким как эдамаме и бобовые.

К 60 годам она советует увеличить потребление клетчатки и снизить потребление алкоголя, чтобы приспособиться к меняющейся переносимости организма и поддержать общее долголетие.

Кроме того, доктор Амати напомнила о важнейшей роли, которую играет питание с момента зачатия и до первых лет жизни ребенка, подчеркнув значительное, но часто недооцениваемое влияние раннего выбора рациона на долгосрочное здоровье. Она считает, что адаптация диеты под определенный период жизни поможет уберечь организм от развития различных заболеваний.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.