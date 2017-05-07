В то время, как "смерть" крупных звезд обычно представляет собой так называемый взрыв сверхновой, следствием которого становится образование или нейтронной звезды, или черной дыры, более мелкие звезды умирают совсем не так зрелищно.

Звезда среднего размера, подобная нашей, просто сбрасывает внешние слои, после чего остается только плотное ядро.

Это ядро и называется белым карликом, способным тлеть триллионы лет. Спустя долгое время после того, как звезды, подобные Солнцу, исчезнут, галактика все еще будет полна белых карликов. Они, скорее всего, и станут последним источником света и тепла в угасающей Вселенной.

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