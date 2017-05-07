В то время, как "смерть" крупных звезд обычно представляет собой так называемый взрыв сверхновой, следствием которого становится образование или нейтронной звезды, или черной дыры, более мелкие звезды умирают совсем не так зрелищно.
Звезда среднего размера, подобная нашей, просто сбрасывает внешние слои, после чего остается только плотное ядро.
Это ядро и называется белым карликом, способным тлеть триллионы лет. Спустя долгое время после того, как звезды, подобные Солнцу, исчезнут, галактика все еще будет полна белых карликов. Они, скорее всего, и станут последним источником света и тепла в угасающей Вселенной.
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Белые карлики образуются из-за недостаточной массы, не дающей звезде переродиться. Вместо этого, ядра звезд распадаются и становятся объектами, которые уже не способны на ядерный синтез. Космос — это область огромных пустот, а потому избытку тепла бывшей звезды попросту некуда идти. Именно поэтому карлики тускло светятся и слабо рассеивают энергию невероятно долгое время. Если человечество каким-то образом переживет гибель Солнца, то оно сможет добывать космическую энергию, создав инфраструктуру вокруг белых карликов и ожидая того, пока последние огни во Вселенной не погаснут.
Напомним, американский космический зонд заснял вспышки за горизонтом Солнца.