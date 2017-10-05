Курица 70-х годов была в шесть раз полезнее современной

Всемирный фонд дикой природы (WWF) выпустил доклад под названием "Аппетит к разрушению", в котором рассказал о негативных последствиях развития современной глобальной пищевой промышленности.

В докладе, опубликованном на сайте организации, который цитируют мировые СМИ, отмечается, что сегодня все больше людей едят продукты животного происхождения, такие как мясо и молочные продукты.

"Распространение земель, необходимых для производства богатых белками кормов [для животных], таких как соя, оказывает разрушительное воздействие на дикую природу, особенно в уязвимых районах, таких как Амазонка, Конго и Гималаи", — сообщают в фонде.

Отмечается, что потребление продовольственных товаров только в одной Великобритании напрямую связано с исчезновениями 33 видов в стране и за рубежом.

"В среднем мы потребляем от 64 г до 88 г белка в день, что значительно выше 45–55 г, рекомендованного медиками. Если мировой спрос будет расти, как ожидается, нам нужно будет увеличить производство кормов на 80%", — констатируют специалисты природоохранной организации.

Сейчас, например, на планете живут более 23 млрд кур, индюков, гусей, уток и цесарок — более трех птиц на человека! Неудивительно, что интенсификация сельского хозяйства привела к снижению качества продуктов, сообщается в докладе.

Так, сегодня нам нужно будет съесть шесть бройлерных куриц, чтобы получить такое же количество здоровых омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, что и от одной курицы из 1970-х годов.

WWF призывает изменить свой рацион: "Если бы каждый съел рекомендуемое количество продуктов животного происхождения, нам понадобилось бы на 13% меньше земли для выращивания корма". Как считают в Фонде, это означает, что мы защитили бы область дикой природы размером с Европейский союз от распространения сельхозугодий.