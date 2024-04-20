Одиночество сводит наше тело с ума: ученые связали недостаток общения и тягу к сладкому

Необычное исследование ученых выявило хрупкий баланс между нашей потребностью в общении и чувством голода. Оказалось, что наш социальный голод может легко вылиться в нездоровую тягу к сладостям.

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Многие из нас когда-нибудь тянулись за шоколадкой или мороженым во время одинокого вечера и, согласно последним исследованиям, у этой тяги есть научная и необычная причина. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, связало именно чувство одиночества с заметным увеличением тяги к сладким продуктам, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая нестабильное психическое здоровье, увеличение веса и такие заболевания, как диабет 2 типа и ожирение, пишет Medical Xpress.

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Арпана Гупта, доцент и директор Центра нейробиологии стресса и устойчивости имени Г. Оппенгеймера при Калифорнийском университете, возглавила данное исследование. В ходе него ученые изучали химический состав мозга 93 женщин пременопаузального возраста, чтобы понять, как одиночество влияет на их реакцию на пищу. Результаты показали, что одиночество не только увеличивает процент жира в организме, но и приводит к нездоровым пищевым привычкам, таким как пищевая зависимость и неконтролируемый прием пищи.

С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи наблюдали за реакцией мозга участников на изображения сладких и соленых продуктов. У тех, кто чувствовал себя изолированным, наблюдалась повышенная активность в областях мозга, связанных с тягой к сахару, и пониженная активность в областях, связанных с самоконтролем. Гупта отметила: "Социальная изоляция может вызывать тягу к еде, схожую с тягой к социальным связям и это неспроста", подчеркнув глубокую взаимосвязь между нашим социальным взаимодействием, процессами в мозгу и пищевым поведением.

Для тех, кто сталкивается с социальной тревогой или изоляцией, авторы посоветовали выявлять триггеры с помощью ведения дневника и небольших социальных контактов, концентрироваться на других, а не на себе, и заменять негативные высказывания о себе позитивными мыслями и утверждениями. Подобные приемы помогут не только справиться с сиюминутным стрессом и тревогой, но и смягчить долгосрочные проблемы со здоровьем, связанные с одиночеством. Признание этих закономерностей — первый шаг на пути к более здоровым социальным и пищевым привычкам.

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