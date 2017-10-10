Скованные одной цепью. Зачем государственный земельный кадастр перешёл на технологию Blockchain

Государственный земельный кадастр — электронная база данных обо всех земельных участках в Украине — с октября переведён на технологию Blockchain. По словам Ярослава Юрчишина, главы международной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine (именно эта организация стала внешним аудитором для Госземкадастра после перевода на Blockchain, и она же оказывала экспертную поддержку в этой трансформации), изначально приоритетность проекта была обусловлена будущей земельной реформой.
"Надёжность данных кадастра помогла бы снять часть страхов в контексте введения рынка земли", — сказал Юрчишин Фокусу. По его словам, Украина оказалась в авангарде общемирового Blockchain-тренда, который будет только усиливаться. "Всё больше ведомств и министерств переходят на эту систему защиты данных", — говорит он.
Ещё одна, негласная, причина приоритетности определённых ведомств в переходе на Blockchain — это готовность их руководства к таким трансформациям и абсолютной прозрачности. Не секрет, что возможность единоличной коррекции данных приводит к коррупционным рискам, что становится невозможным, если в системе применяется Blockchain.
Blockchain — непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Таким образом, изменение на одном её участке в результате внешнего мошеннического вмешательства становятся очевидными для всех участников цепи. Для граждан подобная децентрализация хранения информации является дополнительным инструментом для гарантирования её корректности и сохранности.
Зачем нам это?
То, что риск не иллюзорен, доказывают события 27 июня 2017 года, когда украинские госведомства подверглись самой масштабной кибератаке в новейшей истории. Жертвами вируса PetyА стали государственные банки, энергетические компании, аэропорт Борисполь, Укрзализныця и на короткое время даже сайт Кабмина.
Общемировые убытки от вируса, который бушевал в шести десятках стран, оцениваются в $8 млрд. В Украине потери одного только Мининфраструктуры из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов обернулись, по словам главы ведомства Владимира Омеляна, миллионными убытками.
"Любые попытки мошенничества благодаря технологии Blockchain выявляются фактически в режиме реального времени"
Однако куда выше прямых убытков ущерб, который может нанести кибератака государственным реестрам имущества, земли и персональных данных. Эти базы трудно восстановимы, и само по себе сомнение в достоверности их данных способно вызвать хаос и парализовать работу целых сегментов экономики. Госземкадастр, к слову, тогда выстоял, хотя в превентивных мерах национальная кадастровая система была временно выключена администратором.
Однако и в свободные от форс-мажора дни земельный кадастр ежедневно выдерживает нагрузку в 30 тыс. посещений, часть из которых являются потенциально недружественными. Количество предпринятых атак на систему в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которая является органом управления для ГП "Центр ДЗК", не называют. "Успешных не было", — прокомментировали в ведомстве.
Поэтому основное преимущество Blockchain в контексте земельных отношений — гарантия неизменности данных. "Любые попытки мошенничества благодаря этой технологии выявляются фактически в режиме реального времени. Опосредованно это будет способствовать повышению доверия к надёжности государственных реестров и сервисов в целом, которое сейчас невысоко, и не только в Украине", — подчеркнул первый замминистра агрополитики и продовольствия Максим Мартынюк.
По его словам, возможность отслеживать все истории транзакций с участками становится дополнительным инструментом защиты от земельного рейдерства. Однако осталось и слабое звено в защите. Это реестр имущественных прав Минюста, который, как и раньше, продолжает работать на стандартной системе и к тому же не синхронизирован с земельной базой данных.
Есть нюансы
Ещё один нюанс в том, что Blockchain не перепроверяет изначальные данные, а лишь защищает их от стороннего изменения. Таким образом, проблему, к примеру, наслоения земельных участков в кадастре технология не решает. Впрочем, её пытается самостоятельно решать Госгеокадстр, исправляя ошибки, которые касаются сейчас около 1,5 млн участков. Это немного в общем масштабе (сегодня в базе содержатся данные о 18,8 млн участков), однако вряд ли утешит собственников земель с неправильно внесёнными данными.
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По словам председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Александра Рыженко, на перевод кадастра на Blockchain государство ничего не потратило, поскольку основные затраты — в основном в эквиваленте трудочасов сотрудников — понёс Госгеокадастр, а техническую организацию поддержал один из мировых лидеров в сфере блокчейн — компания Bitfury.