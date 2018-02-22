В четверг, 22 февраля, после запуска ракеты с испанским спутником и собственными интернет-спутниками SpaceX неудачно попыталась поймать половину головного обтекателя ракеты в большую сетку на специальном судне. Об этом пишет N+1.

Обтекатель не попал в сетку и приземлился на воду в нескольких сотнях метрах от судна, но не повредился при посадке.

Компания использовала специальное судно "Мистер Стивен", на котором была установлена большая натянутая сеть, в которую должна была приземлиться половина обтекателя. Во время снижения на высоте нескольких километров у половины обтекателя раскрывается управляемый парашют, который за счет сигналов GPS направляет обтекатель к судну в океане.

Через час после запуска ракеты Илон Маск сообщил, что обтекатель не смог попасть в сеть и приземлился на воду в нескольких сотнях метров от судна. При этом он отметил, что обтекатель не повредился при посадке и опубликовал его фотографию.

Фото: Elon Musk / Instagram

Напомним, SpaceX вывела на орбиту первые спутники для всемирной раздачи Интернета.