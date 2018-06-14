Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями

На этой неделе Facebook предоставил ответы на 2000 вопросов, поставленных двумя комитетами сената США. В детальном отчете, среди прочего, содержится немало информации о методах слежки за пользователями. Журналисты Daily Mail разобрались, какие данные собирает соцсеть, и для чего это делается

Два месяца назад глава Facebook Марк Цукерберг выступил перед конгрессом США. Тогда он оставил ряд вопросов открытыми, но обещал исправить ситуацию. Теперь компания предоставила массивный документ, содержащий ответы для американских законодателей.

Отчет объемом в 454 страницы выполнен в осторожном, сдержанном тоне. В то же время он содержит довольно подробную информацию о том, как и по каким причинам Facebook следит за пользователями. Вот перечень сведений, которые соцсеть знает о вас, а вы, возможно, и не в курсе.

Информация об устройстве

Facebook отслеживает, какое устройство вы используете для доступа к сети. Для этого он регистрирует производителя аппаратного обеспечения вашего смартфона, умного телевизора, планшета, компьютера или подключаемых к интернету девайсов.

Социальная сеть также собирает данные об операционной системе, версии программного обеспечения и веб-браузере. Если вы используете смартфон, она зафиксирует мобильного оператора, а при подключении к Facebook через Wi-Fi или Ethernet-соединение – интернет-провайдера.

По заявлению Facebook, это делается, "чтобы лента новостей и профиль пользователя содержали один и тот же контент, вне зависимости от того, заходят ли они при помощи мобильного телефона или через браузер ПК". Кроме того, данная информация используется для предоставления более персонифицированной рекламы.

Движения мыши

Facebook видит движения компьютерной мыши на экране при взаимодействии с социальной сетью. Таким образом, компания получает возможность "отличить людей от ботов".

Имена приложений и файлов

Отслеживание приложения, используемого для взаимодействия с Facebook, помогает компании изучать типы устройств, которые вы предпочитаете. По той же причине соцсеть сохраняет записи с названиями файлов в вашей системе, но о каких именно файлах идет речь, не уточняется. Данные синхронизируются с вашим профилем и влияют на типы рекламы, которые вы видите при запуске Facebook.

Операции с устройствами

Социальной сети интересно знать, как именно ею пользуются. Для этого она фиксирует, находится ли окно браузера с открытой вкладкой Facebook поверх других окон или же прикрыто ими. Также она наблюдает за "операциями и поведением при работе с устройством".

"Мы собираем информацию о том, как вы используете наши продукты, например, просматриваемый вами контент; используемые функции; предпринимаемые шаги; взаимодействие с людьми и аккаунтами; а также время, частоту и продолжительность вашей активности", - гласит отчет Facebook.

Соединения устройств

Соцсеть ведет учет подключений с вашего смартфона или планшета. Она контролирует уровень сигнала мобильного подключения, сигналы Bluetooth и информацию о ближайших точках доступа Wi-Fi и сотовых вышках.

Это помогает компании понять уровень мобильности пользователей: заходят ли они в сеть чаще во время движения, или пребывая на конкретном месте. Кроме того, эти данные помогают определять местоположение пользователей, подстраивая результаты поиска и рекламы.

Устройства поблизости

Facebook признает, что собирает информацию о других устройствах, которые находятся поблизости или в той же сети Wi-Fi, когда вы входите в систему или открываете приложение. Согласно заявлению компании, это делается, чтобы помогать пользователям с выполнением задач, рассчитанных на несколько девайсов. Например, при видеотрансляции с телефона на телевизор.

Уровень заряда батареи

Facebook мониторит уровень заряда аккумулятора вашего устройства. Это позволяет специалистам компании оценить, какое влияние оказывает приложение Facebook на время автономной работы устройства.

Доступное пространство для хранения информации

Сколько свободного места осталось на устройстве, важно не только пользователям. Facebook также следит за данным параметром. Эта информация нужна приложению, чтобы решить, может ли оно выполнить определенные функции. Например, сохранить альбом фотографий на рабочий стол.

Установленные плагины

Компания знает не только, каким браузером вы пользуетесь, но и то, какие плагины на нем установлены. Ведь некоторые расширения, например адблокеры, могут воспрепятствовать работе отдельных функций сети.

Скорость соединения

Хотя список сведений уже приличный, это еще не все. Помимо количества соединений, "социалка" знает и об их скорости. Эти данные способствуют настройке таргетированной рекламы. Иными словами, если вам пришлось иметь дело с удручающе медленным 3G, то не удивляйтесь, когда ваша новостная лента начнет пестреть объявлениями о новых тарифах 4G.

Покупки, сделанные на сторонних сайтах

Facebook также собирает данные от своих бизнес-инструментов, используемых на сторонних веб-сайтах и в ​​мобильных приложениях. К ним относятся кнопки "Войти с Facebook" и "Нравится", которые можно увидеть на ресурсах, предлагающих какие-либо товары. То есть, купив билет на концерт с сайта группы, на котором есть кнопка "Нравится", ждите, что в ленте появится реклама ее тура.

Контактная информация

Facebook собирает информацию о людях, группах, хэштегах и страницах, с которыми вы связываетесь в социальной сети. Таким образом, сеть получает возможность расставить приоритеты для контента, выпадающего в ленте новостей.

Также записывается дополнительная контактная информация при синхронизации или импорте контактов с устройства. Речь может идти об "адресной книге, журнале вызовов или SMS". Таким образом, компания получает возможность подсказать пользователю нового друга, которого он может знать.

Как пользователи используют камеру

В огромном документе Facebook признает, что фиксирует "информацию о том, как обладатели аккаунтов используют такие функции, как камера". В то же время компания настаивает, что ничего не делает с данными от микрофона или камеры без ведома и разрешения пользователя.

Локация, где была сделана фотография

Цифровые фотографии несут в себе не мало информации, помимо визуальной. Например, дату и время, где был сделан снимок, и, как правило, местоположение камеры при создании файла. Все это знает и Facebook. Эти сведенья позволяют сети показывать рекламу фирм, которые платят за продвижение своих услуг в соответствующем географическом регионе.

Покупки в реальном мире

В документе Facebook сознается: "Мы также получаем информацию о действиях и покупках онлайн и оффлайн от сторонних поставщиков данных, которые имеют право предоставлять нам информацию об этом человеке".

Иными словами, некая фирма может рассказать Facebook о покупке, которую вы сделали в ее магазине. Эти данные используются для отслеживания действий, основанных на рекламе, которую социальная сеть показала вам.

ID устройств и другие идентификаторы

Отслеживая активность на разных устройствах, Facebook сохраняет множество различных идентификаторов. Некоторые из них, как серийный номер, уникальны для каждого пользователя. Другие более общие, например: игры, приложения или учетные записи. Все это также используется для настройки целевой рекламы.

"Мы предоставляем рекламодателям отчеты о том, что за люди видят их рекламу, и как работают их объявления, но не передаем информацию, позволяющую лично идентифицировать кого-либо (имя, адрес электронной почты), если пользователь не дал нам разрешения", — отмечает компания.

По материалам Daily Mail

