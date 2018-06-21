К 2030 году в мире безхозного пластикового мусора станет на 111 млн тонн больше, - ученые

К 2030 году в мире 111 миллионов тонн пластиковых отходов останутся бесхозными "и их некуда будет девать".

К такому выводу пришли ученые из университета Джорджии, передает N+1.

До недавнего времени крупнейшим импортером пластика был Китай, который с 2018 года запретил ввозить большую его часть. Из-за этого развитым странам "придется искать новые пути решения утилизации пластиковых отходов".

"До недавнего времени развитые страны решали проблему пластиковых отходов, экспортируя часть из них в страны Юго-Восточной Азии, а самым активным импортером зарубежного пластика был Китай. В начале 1990-х годов в стране были приняты законы, благоприятствующие ввозу пластиковых отходов. Он перерабатывался и из него изготавливались изделия для внутреннего потребления и на экспорт. Но в 2010-х годах Китай стал ужесточать политику ввоза, а в 2017 году объявил о запрете импорта бытовых пластиковых отходов", - говорится в материале.

В ходе нового исследования ученые использовали данные Организации объединенных наций об экспорте и импорте отходов за 1992-2016 годы. Исследователи подсчитали, что глобальный импорт пластиковых отходов вырос с 1993 по 2016 годы почти в восемь раз, с двух миллионов до 15 миллионов тонн ежегодно.

72% из них импортировали Китай и Гонконг (откуда бóльшая часть пластика тоже шла в Китай). Основными экспортерами пластиковых отходов были США, Япония, Канада и страны Европейского союза, которые вывозили 87% мировых пластиковых отходов.

Исследователи подсчитали, что к 2030 году, в результате запрета импорта Китаем, некуда будет девать около 111 миллионов тонн пластика. Это около 47% отходов, которые импортировались по всему миру начиная с 1988 года.

Напомним, на юго-востоке Испании в прибрежной зоне города Мурсия обнаружили мертвого кита, из-за того, что он не смог переварить весь проглоченный пластик. Из-за этого в пищеварительной системе животного в брюшной полости развилась инфекция - перитонит, которая в итоге привела к смерти