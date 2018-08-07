В Японии показали систему распознавания лиц для Олимпиады-2020

Японская компания-производитель электроники NEC продемонстрировала журналистам работу системы распознавания лиц, которая будет использоваться для обеспечения безопасности во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

По словам компании, программа верно распознаёт лица людей в 99,7% случаев, и на точность идентификации не влияют ни национальность, ни какие-либо особенности внешности. Во демонстрационного использования на пресс-конференции программа успешно распознала ряд людей, включая спортсмена ростом более 2 метров и нескольких паралимпийцев в колясках.

Перед Олимпиадой-2020 года в Токио в базу системы будут внесены фотографии около 300 000 человек - спортсменов, волонтеров, журналистов и других сотрудников олипийского парка. Каждый раз, заходя на один из 40 олимпийских объектов, им придётся пройти проверку безопасности - посмотреть в камеру , чтобы программа их распознала. Лица обычных гостей олимпиады в базу вносить не будут, они смогут проходить на мероприятия по обычным билетам.

Компания NEC напомнила, что её технология распознавания лиц уже используется в различных общественных местах, включая аэропорты. Кроме того, её успешно протестировали во время Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Напонмим, в 2017 году компания Apple начала встраивать систему распознавания лиц Face ID во все новые планшеты.