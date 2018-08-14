Археологи узнали, как древние фермеры пережили глобальное похолодание

Они стали есть больше мяса, но отказались от крупного рогатого скота

Учёные из Университета Бристоля рассказали о том, как с помощью животноводства жители древнего поселения Чаталхёюк смогли адаптироваться к резкому похолоданию и сокращению количества осадков. Статья опубликована в ScienceDaily.

Чаталхёюк - крупнейшее поселение эпохи керамического неолита и энеолита, которое существовало в 7400 – 5600 годах до н.э. в провинции Конья (южная Анатолия).

Жителям поселения пришлось столкнуться с резким похолоданием, которое началось 6200 лет до н.э. и продолжалось 200-400 лет. Причиной похолодания была деградация Гудзонов пролив попало огромное количество холодной пресной воды.

Изучив кости найденных на раскопках животных, учёные пришли к выводу, что в период похолодания фермеры отказались от разведения крупного рогатого скота и начали держать овец и коз, так как они более засухоустойчивые. По многочисленным надрезам на костях учёные определили, что мясо стало основной едой для жителей поселения - из-за изменения климата растительная пища была в дефиците.

Напомним, недавно команда палеонтологов из Испании и США предположила, что птерозавры смогли пережить триасово-юрское массовое вымирание и дожить до конца мелового периода благодаря адаптации к разным климатическим условиям.