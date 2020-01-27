SpaceX запускает на орбиту Земли еще одну партию интернет-спутников Starlink

В ходе очередной миссии будет запущено 60 спутников

В понедельник, 27 января, компания SpaceX собирается запустить на орбиту Земли еще 60 новых интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает Space.com.

Ракета SpaceX Falcon 9 выполнит очередную миссию Starlink, стартовав с комплекса Space Launch Complex 40 на базе ВВС США на мысе Карнавал. По данным 45-й эскадрильи военно-воздушных сил США, у SpaceX сегодня 50% вероятности хорошей погоды для запуска. Главной заботой могут стать густые облака и "беспокойная погода".

В случае, если SpaceX не сможет запустить миссию Starlink-3 сегодня, то повторная попытка будет предпринята во вторник, 28 января. По предварительным данным, в этот день погода будет благоприятной с 80% вероятностью.

Цель проект Starlink – предоставить постоянный высокоскоростной доступ в Интернет пользователям по всему миру с помощью массивного созвездия широкополосных интернет-спутников, работающих на низкой орбите.

"Starlink обеспечит быстрый и надежный интернет в местах, где доступ к нем был ненадежным, дорогим или полностью отсутствовал", – пишет компания.

Большинство миссий SpaceX в 2020 году будут заключаться в запусках Starlink на околоземную орбиту. Гендиректор SpaceX Илон Маск заявлял, что потребуется как минимум 400 спутников Starlink на орбите, чтобы обеспечить "незначительное" широкополосное покрытие, и как минимум 800 спутников, чтобы обеспечить "умеренное" покрытие.

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