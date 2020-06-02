Не сломают даже чипсы. В США роботов научили деликатному обращению с мягким и хрупкими

В ряде экспериментов действия захватов роботов оказались более точными, чем человеческих пальцев

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) а США создали роботов, способных аккуратно захватывать мягкие материалы. Они могут "брать в руки" мягкие предметы от самых легких, например, картофельных чипсов, до таких тяжелых, как пакет молока.

Тема "мягких" роботов является одной из самых горячих робототехнике. Такие роботы потенциально очень востребованы, но они пока не отличаются качественным восприятием предметов. Хороший роботизированный захват должен чувствовать, к чему он прикасается (тактильные ощущения), и должен ощущать положение своих пальцев (проприоцепция).

Роботы одного типа, созданные с MIT, используют тактильные датчики из латексных пузырей. Они могут сжиматься, чтобы схватить предмет, и разжиматься, чтобы его отпустить. Ученые проверили их работу на бутылках, яблоках, зубных щетках, пакетах печенья.

"В отличие от многих других мягких тактильных датчиков, наши могут быть быстро изготовлены, модифицированы в захваты и демонстрировать чувствительность и надежность, – сказал один из разработчиков Джози Хьюз. – Мы надеемся, что они предоставят новый метод мягкого зондирования, который можно применять для широкого спектра задач в производственных условиях, таких как упаковка и подъем".

Вторая группа исследователей создала мягкий роботизированный палец под названием GelFlex, который использует встроенные камеры и глубокое обучение для обеспечения тактильного восприятия с высоким разрешением и проприоцепцией. Во время тестирования средняя ошибка позиционирования при захвате была менее 0,77 миллиметра, что лучше, чем у человеческого пальца.

"Ограничивая мягкие пальцы гибким экзоскелетом и выполняя распознавание с высоким разрешением встроенными камерами, мы открываем большой спектр возможностей для мягких манипуляторов", – считает один из разработчиков этой конструкции Ю Ше.

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