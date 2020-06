Первые снимки в момент открытия гробницы фараона Древнего Египта Тутанхамона были восстановлены в цвете, открывая в новом свете беспрецедентную археологическую находку. Об этом сообщает IFL Science.

Британский египтолог Гарри Бертон, также известный как фотограф фараона, был нанят египетской экспедицией Музея искусства "Метрополитен" для съемок раскопок в нескольких местах в Египте. Также он сделал первые снимки гробницы Тутанхамона, обнаруженной в 1922 году британским археологом Говардом Картером. По данным музея, Бертон изготовил и напечатал более 14 тыс. стеклянных негативов в период с 1914 и до его смерти в 1940 году, большинство из них хранится в архивах Департамента искусства Египта.

Знаковые черно-белые изображения из гробницы Тутанхамона были улучшены и окрашены в цвет. В процессе реставрации использовались цифровые инструменты для восстановления ущерба, нанесенного временем оригинальным негативам. После этого, на черно-белые фотографии наносились слои цвета, количество которых иногда достигало тысячи.

Декабрь 1922 г., гробница Тутанхамона. Вид на северную стену со статуями стражей, охраняющими запечатанный дверной проем, ведущий в Зал Погребения Фараона. Фото: Burton photograph 0007 (C) Griffith Institute, University of Oxford/Colorized by Dynamichrome

Тутанхамон принял власть над 18-й египетской династией всего в 9 лет после того, как умер его отец. Недолгое правление Тутанхамона длилось 9 лет (с 1332 по 1323 г. до н.э.), он умер молодым и не оставил наследников.

Декабрь 1922 г., гробница Тутанхамона. Объекты, в том числе диван с коровьей головой и ящики с кусочками мяса, сложенными у западной стены. Фото: Burton photograph 0009 (C) Griffith Institute, University of Oxford/Colorized by Dynamichrome.

Несмотря на предположения о том, что Тутанхамон был убит, исследование 2010 года показало, что фараон умер от малярии или другой инфекции.

Декабрь 1923 г., гробница Тутанхамона. Льняной мешковина, украшенная бронзовыми "розетками" внутри первого саркофага в северо-западном углу погребальной камеры. Фото: Burton photograph 0616 © Griffith Institute, University of Oxford/colorized by Dynamichrome.

Гробницу фараона Тутанхамона Картер начал искать после Первой мировой войны. Он наткнулся на ступеньки, ведущие в скрытую комнату у входа в близлежащую гробницу фараона Рамсеса VI в знаменитой Долине королей.

Октябрь 1925 г., гробница Тутанхамона. Картер и египетский рабочий осматривают третий (самый внутренний) гроб из чистого золота внутри корпуса второго гроба. Фото: Griffith Institute, University of Oxford/Colorized by Dynamichrome.

Картер и его команда исследовали четыре помещения гробницы в течение десятилетия, обнаружив несколько тысяч объектов, включая каменный саркофаг с тремя гробами, вложенными друг в друга.

1923, Фивы. Туристы толпятся у входа в гробницу, наблюдая за большим объектом, возможно, диваном из прихожей, убираемым из гробницы Тутанхамона. Фото: Griffith Institute, University of Oxford/Colorized by Dynamichrome.

"В последнем гробу, который был сделан из чистого золота, была мумия мальчика-фараона Тутанхамона, сохранявшаяся более 3 тыс. лет", – пишет журнал History.

Февраль 1923 года, гробница Тутанхамона. Одно из двух фото, на которых изображены Говард Картер (слева) и граф Карнарвон вместе в гробнице; они стоят в частично разобранном дверном проеме между прихожей и погребальной камерой. Карнарвон умер менее чем через два месяца после того, как была сделана эта фотография. Фото: Griffith Institute, University of Oxford/Colorized by Dynamichrome.

Минувшей осенью гроб Тутанхамона был отреставрирован Большим Египетским музеем, где в настоящее время хранится более 100 тыс. экспонатов, из которых около 3 500 принадлежали фараону Тутанхамону.

