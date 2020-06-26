Актриса-робот сыграет главную роль в дорогом фантастическом фильме

Робот Эрика была создана японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохей Огава. Она понимает язык, обладает человеческим голосом и выражением лица.

Эрика будет играть ведущую роль в научно-фантастическом фильме стоимостью 70 миллионов долларов с однобуквенным названием "b", сообщает The Hollywood Reporter.

Этот фильм станет первым, с участием робота с искусственным интеллектом. Он расскажет об ученом, чья программа по совершенствованию человеческой ДНК наталкивается на неожиданные опасности, и который должен помочь женщине с искусственным интеллектом их избежать.

Продюсеры уже начали снимать некоторые сцены с участием актрисы-робота в Японии в 2019 году и рассчитывают снять остальную часть фильма в июне 2021 года.

Эрика была создана японскими учеными Хироши Ишигуро и Кохей Огава, как часть исследования взаимодействия человека с роботом. Согласно данным лаборатории Ишигуро, Эрика понимает язык и обладает человеческим голосом и выражением лица.

"Чтобы постичь актерское мастерство актеры применяют собственный жизненный опыт. Но у Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля, чтобы играть роль. Мы должны были симулировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы она контролировала скорость движений, проявления чувств, развила в себе характер и язык тела", – сказал Ишигуро.

Это уже не первая роль Эрики в кино, она начала свою карьеру в Японии еще в 2018 году.

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