Долгие часы у телевизора и компьютера снижают успеваемость в школе, – ученые

Ученые выяснили, что учащиеся 3-х классов, которые проводили много времени за компьютером и у телевизора, через два года сталкивались с плохой успеваемостью. Об этом сообщает Phys.org.

Исследование было проведено Детским научно-исследовательским институтом Мердока (MCRI). Оно показало, что интенсивное использование телевизора в возрасте от 8 до 9 лет негативно влияет на чтение, что эквивалентно потере 4-х месяцев в обучении к 10-11 годам. Также аналогичное влияние оказывает на детей компьютер.

По словам доктора Лизы Манди из MCRI, влияние электронных носителей на физическое и психическое здоровье изучается уже давно. Но новое исследование связывает влияние телевизора и компьютера на академическую успеваемость.

В исследовании приняли участие 1239 детей, успеваемость которых была измерена в 3 и 5 классах с использованием результатов австралийской Национальной программы оценки грамотности и навыков счета (NAPLAN).

Результаты показали, что ученики 3-х классов, которые смотрели телевизор более двух часов в день или проводили за компьютером более часа в день, существенно отставали от своих сверстников. Например, успеваемость у детей в чтении и арифметике к 5 классу была на 12 пунктов ниже, чем у сверстников.

Просмотр телевизора на протяжении двух часов в день в 5 классе также отразился на отметках по чтению и математике, снизив их на 12 пунктов. Использование компьютера более часа в день снизило отметки детей по арифметике на 14 пунктов.

Кроме этого, ученые не нашли связи между использованием видеоигр и успеваемостью, несмотря на статистику. Так, обнаружилось, что четверть учащихся в 3-м классе играли в видеоигры более одного часа в день, а в 5-м классе этот показатель вырос почти до трети.

Доктор Манди подтвердила, что использование гаджетов стало самым популярным видом досуга среди детей. Но это может повлиять на успеваемость в начальной школе за счет уменьшения физической активности, сна или времени, затрачиваемого на выполнения домашних заданий и может снижать концентрацию внимания.

"Годы в средней школе – это время, когда академические трудности очевидны и позволяют прогнозировать более низкую успеваемость в школе в будущем. Также это время, когда использование гаджетов резко возрастает", – говорит эксперт.

Профессор MCRI Джордж Паттон отметил, что полученные данные важны для родителей, учителей и врачей, которые должны планировать, когда в жизни детей должны появляться компьютеры, телевизоры и другие гаджеты.