Логистика эпохи пандемии: как доставить миллиарды доз охлажденных вакцин

Международная транспортная отрасль готовится развозить по миру вакцины от COVID-19, однако это задача далеко не из легких, поскольку нужно учитывать ряд серьезных препятствий.

В Великобритании вакцина Pfizer/BioNTech была одобрена для широкого использования. Правительство заказало 40 млн. доз, достаточных, чтобы вакцинировать 20 млн. человек. Ожидается, что первые 800 тыс. будут доставлены в Великобританию в ближайшие несколько дней, пишет The Conversation.

Вакцины Moderna и Oxford /AstraZeneca также близки к одобрению со стороны регулирующих органов. Они обещают миллиардам людей во всем мире вернуться к нормальной жизни по мере того, как пандемия будет закончена.

После огромных усилий, затраченных на разработку и тестирование этих вакцин, впереди стоит еще одна серьезная задача: логистика распространения вакцин.

Цепочка поставок, не имеющая аналогов

Нынешняя проблема с цепочкой поставок считается самой большой за всю историю, однако она далеко не новая. Так, к примеру, ученым уже приходилось перевозить при сверхнизких температурах довольно значительные объемы препаратов против Эболы в отдельные части мира.

Объединив знания и опыт государственного и частного секторов, а также гуманитарных организаций, жизненно важная цепочка поставок вакцин против COVID-19 может быть успешной.

Стоит отметить, что при логистике вакцин необходимо учитывать несколько ключевых требований: в отношении международных перевозок, в отношении хранения вакцин, местного распределения, а также места производства. Причем эти проблемы могут отличаться от одной вакцины к другой.

Например, вакцина Moderna должна транспортироваться и храниться при температуре -20℃ и имеет срок годности шесть месяцев. В конечном пункте назначения, например, в клинике или аптеке, она может храниться в обычном холодильнике, но должна быть использована в течение 30 дней.

В свою очередь вакцина Pfizer/BioNTech транспортируется при температуре -70℃, а в обычном холодильнике может храниться всего пять дней. Если правильная инфраструктура так и не будет создана, в результате может возникнуть много отходов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за не соответствующей логистической инфраструктуры, до 50% вакцин во всем мире тратится впустую. Применительно к COVID-19 это может привести к потере миллиардов доз вакцины — дорогостоящей ошибке в логистическом планировании и исполнении.

"Вакцинная нерешительность" также может привести к расточительству. Многие из разрабатываемых вакцин требуют введение именно двух уколов. Если люди, которые сомневаются в вакцине, передумают после первого укола и не вернутся за вторым, это сделает вакцину неэффективной и многие дозы будут потрачены впустую.

По оценкам, международные транспортные возможности, необходимые для распространения вакцины от COVID-19, составляют от 8 тыс.(IATA) до 15 тыс. (DHL) рейсов. Детали будут зависеть от точных требований к хранению, упаковке и транспортировке.

Например, использование сухого льда для достижения постоянной температуры в районе -80°С ограничивает вместимость на борту самолета. Сокращение пассажирских рейсов в результате пандемии также может стать еще одной проблемой, поскольку большая часть грузовых авиаперевозок перемещается в грузовом отсеке пассажирских самолетов.

Аэропорт Франкфурт-на-Майне в Германии, который в 2019 году обрабатывал 120 тыс. тонн фармацевтической продукции, значительно увеличил свои пропускные способности в 2020 году. Его целевая группа ожидает увеличения спроса на хранение и обработку с регулируемой температурой.

Требования к хранению, вероятно, также повлияют на местные распределительные сети. Некоторые страны уже создают крупные центры вакцинации, чтобы обеспечить наличие необходимой инфраструктуры и чтобы вакцина не испортилась из-за плохих условий хранения в хирургических отделениях.

В Великобритании было предложено, чтобы вакцину вводили ряд профессиональных медицинских работников, таких как стоматологи и ученые-медики, поэтому местную логистику и хранение на большом количестве участков необходимо будет серьезно координировать.

Однако центральные места вакцинации не подойдут для многих менее густонаселенных территорий, а также горных регионов и районов с большим количеством островов.

Есть также опасения насчет того, что многие люди не смогут попасть на вакцинацию, например, пожилые люди или те, кто находятся на разрушенных войной территориях.

Изучение автомобильной промышленности

Некоторые вакцины, например, такие как мРНК-вакцины, разработанные Pfizer и Moderna являются "непостоянными". То есть они деградируют каждый раз, когда их перемещают, и в конечном итоге, могут стать вообще неактивными. Решением этой проблемы является перемещение производственных объектов ближе к тем, кто нуждается в вакцинации.

И это успешно было сделано, как автомобильной промышленностью, так и многими другими, которые переместили свои заводы в страны с большими потребительскими рынками.

В сочетании с риском сделать вакцины неэффективными из-за отсутствия правильного хранения и логистики с контролируемой температурой, это делает распространение некоторых из этих вакцин рискованным бизнесом.

Общая проблема

Нынешняя пандемия является глобальным кризисом, которая требует вмешательства всех стран без исключения. И действительно, некоторые из многообещающих вакцин были разработаны именно в результате международного сотрудничества.

Однако несмотря на все эти вдохновляющие истории сотрудничества, важно помнить, что национальные и коммерческие интересы сильны и будут продолжать определять международную реакцию, особенно с точки зрения логистики. Благодаря глобальному взаимодействию и опыту из различных секторов, вакцины от COVID-19 могут помочь всем, кто в них нуждается.