Постпандемический мир. Эпидемиолог предсказывает вторые "ревущие 20-е"

Профессор Йельского университета спрогнозировал, когда мир вернется к нормальной жизни, и какой будет эта новая реальность.

Профессор Йельского университета и эпидемиолог доктор Николас Кристакис говорит, что после окончательного завершения пандемии коронавируса мир ждут вторые "ревущие 20-е". Об этом сообщает The Guardian.

"Один из аргументов заключается в том, что происходящее с нами может показаться многим чуждым и неестественным, но эпидемии не новы для нашего вида, они просто в новинку для нас", – пишет Кристакис в своей новой книге "Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live".

По мнению Кристакиса, утешение можно найти в одной закономерности, которая наблюдается на протяжении тысячелетий: пандемии и эпидемии заканчиваются. Они заканчивались даже до появления вакцин, которые помогли бы людям бороться с вирусами. Но то, как человечество реагирует на болезни, например, социальное дистанцирование, определяет силу, с которой болезни поражают общество.

Распространение вакцин от Pfizer и Moderna станет одной из величайших проблем общественного здравоохранения нашего времени, но они также являются одним из величайших достижений человечества.

Если в мире удастся вакцинировать достаточную часть населения (75% по некоторым оценкам), пандемия завершится гораздо раньше и с меньшим количеством смертей, чем если бы она закончилась сама по себе.

"Мы – первое поколение людей, которое сталкивается с подобной угрозой, и может реагировать на нее в реальном времени с помощью эффективных лекарств. Это настоящее чудо", – говорит Кристакис.

После того, как заканчиваются пандемии, часто наступает период, когда люди стремятся к широкому социальному взаимодействию. Как предсказывает Кристакис, это будет вторыми "ревущими двадцатыми", как после завершения пандемии гриппа 1918 года.

"Во время эпидемий религиозность людей растет, они становятся более воздержанными, экономят деньги, избегают риска, и мы наблюдаем все это сейчас, как и сотни лет назад во время эпидемий", – отмечает ученый.

Также во время прошлых эпидемий рушились и экономики древних цивилизаций.

"Многие люди думают, что именно действия правительства вызывают замедление роста экономики – это неправда. Это вирус вызывает замедление экономики, как в древние времена, когда случались эпидемии, даже когда не существовало правительства, которое закрывало бы школы и рестораны", – подчеркивает Кристакис.

Но "ревущие 20-е" не наступят пока среди общества не будет достаточно распространена вакцина, вероятно, до 2021 года. Также до 2023 года вряд ли удастся восполнить социально-экономические потери. Но по мнению Кристакиса, 2024 год станет тем самым временем, о которым сейчас мечтают люди: переполненные стадионы, ночные клубы и процветание искусства.

"В 2024 году все эти тенденции пандемии будут обращены вспять. Люди будут неустанно искать возможности для общения. Это может включать в себя "сексуальное раскрепощение", широкие траты и снижение религиозности общества", – предсказывает эксперт.

Пока это время не наступило, ученым необходимо продолжить разработку других вакцин-кандидатов, чтобы охватить достаточно широкий круг населения, необходимый для борьбы с пандемией.

Наступающий 2021 год станет испытанием на выносливость для всего мира в продолжающихся карантинных ограничениях.

Кристакис предупреждает, что мы уже оказались уязвимыми перед плохим руководством, отсутствия координации и дезинформации, широко распространенных во время пандемии.

"Как общество, мы были очень незрелыми и могли бы добиться большего. Подверженность дезинформации, раскол и отрицание также являются чертами, настолько типичными для пандемии, что могут оказаться "необходимыми", – говорит эксперт.

Но, по его словам, наколенный опыт все же может помочь людям сплотиться в предстоящем трудном году.

"Наш мир изменился, циркулирует новый смертельный патоген, но мы не первые люди, которым пришлось столкнуться с подобной угрозой, и от нас будут требовать многого. Поэтому на просто нужно повзрослеть", – подытожил Кристакис.

Николас Кристакис – греко-американский социолог, биолог и врач, известный исследованиями в области социальных сетей, социально-экономических и биосоциальных детерминант поведения, здоровья и долголетия. Стерлингский профессор социальных и естественных наук Йельского университета, где является руководителем научно-исследовательской лаборатоиии Human Nature Lab и содиректором (совместно с Дэниелом Спилменом) Йельского института сетевой науки.

Он вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире "Time 100" в 2009 года и дважды в список Топ–100 мировых мыслителей по версии журнала "Foreign Policy" (2009, 2010).