Ученые рассказали, возможна ли жизнь на Энцеладе и почему важно исследовать спутник

Эксперты выяснили, что у Энцелада имеется вода, органика и источники энергии — три важных фактора для создания жизни.

Поиск жизни в других частях Солнечной системы и за ее пределами — это в первую очередь поиск микробной жизни. Микроорганизмы и экстремофилы могут существовать в экстремальных условиях и господствовать на Земле на протяжении длительного времени, пишет Forbes.

Но могут ли они обитать на спутнике Сатурна Энцеладе?

Краткая характеристика Энцелада

Энцелад — шестой по величине спутник Сатурна, находится около 1400 млн км от Солнца, а его диаметр составляет 500 км. Он содержит все, что, по мнению астробиологов, имеет решающее значение для жизни в том виде, в каком мы ее знаем, а именно: воду, органические соединения и энергию.

Сам по себе Энцелад довольно яркий и ледяной космический объект. Под его рябой, покрытой кратерами ледяной оболочкой, находится океан и многие элементы для создания условий земной жизни. Некоторые ученые даже предполагают, что этот океан может быть домом для "безглазых существ", которые ориентируются только на звук.

Гейзеры распыляют жидкость из океана в космос, которая возможно, становится частью Е-кольца Сатурна. По данным NASA, она содержит некоторые элементы, необходимые для жизни. Однако для ее поддержания нужна еще и энергия, которая у Энцелада также имеется.

(В основном благодаря тяге гравитации Сатурна скалистое ядро Энцелада и обеспечивает океан энергией).

[ + – ] Ярко отражающий спутник Энцелад появляется перед кольцами Сатурна, в то время как более крупный Титан вырисовывается вдалеке. Фото: Universal History Archive

Каким именно образом Энцелад может стать домом для живых существ?

Энцелад обладает водой, органикой и источниками энергии — тремя составляющими живых организмов. Кроме того, зонд NASA Cassini обнаружил следы соли, песка, формальдегида, ацетилена и молекулярного водорода, предполагающие, что спутниковый океан каким-то образом контактировал с каменистым ядром.

Микробы, которые существуют вокруг гидротермальных источников на дне земного океана, питаются водородом и углекислым газом. А на Энцеладе, в свою очередь, есть углерод, водород, азот и кислород. Но могут ли на его океанском дне существовать гидротермальные источники? Дать точный ответ пока сложно. Но в любом случае, Энцелад обладает химическими веществами, которые могут поддерживать простую микробную жизнь.

Что собой представляет океан Энцелада?

Океан спутника покрывает всю его поверхность, однако вокруг находится еще и ледяная шапка толщиной примерно в 20 км, которая вдвое меньше на полюсах. По данным Cassini, глубина океана составляет около 40 км, что значительно глубже земного.

"Перепады давления и температуры между океанским дном Энцелада и ледяной шапкой — огромны. Нам кажется маловероятным, что организмы могут пересекать весь этот диапазон", — говорит астробиолог доктор Арик Кершенбаум.

В новой статье, опубликованной в этом месяце, утверждается, что соленость океана имеет решающее значение в том, насколько быстро вода со скалистого морского дна поднимается к ледяной шапке. Это говорит о том, что процесс либо занимает сотни лет, либо океан Энцелада намного соленее, чем считалось ранее.

[ + – ] На этой иллюстрации, основанной на данных Cassini, изображена внутренняя часть Энцелада, на которой виден жидкий водный океан между его скалистым ядром и ледяной корой. Фото: NASA/JPL-CALTECH

Как подземный океан может поддерживать жизнь?

Но как подземный океан может поддерживать жизнь, если он не получает солнечного света? Для жизни не обязательно нужен свет, она больше нуждается в энергии.

"Количество поставляемой энергии достаточно, отчасти от радиоактивного распада элементов в ядре спутника, но также и от приливного трения — огромной силы тяжести от Сатурна, тянущей камни и воду в разные стороны", — добавляет Кершенбаум.

Он считает, что любая жизнь на Энцеладе, может существует в трех местах:

на дне океана,

в верхнем океане, который соприкасается с ледяной шапкой,

плавает через океан.

[ + – ] Иллюстрация паровых шлейфов, извергающихся с поверхности Энцелада Фото: Tobias Roetsch

Какой может быть жизнь в океане Энцелада?

Экосистема энселадского океана похожа на земную, только в перевернутом виде — во многом похожую на простую жизнь, обитающей на нижней стороне айсбергов.

Как предполагает Кершенбаум, в таком сценарии любые организмы будут существовать там, где океан контактирует со льдом, зарываясь в который они смогут защитить себя от внешней среды.

"В подземных океанах Энцелада, зрительное восприятие может полностью отсутствовать, в результате чего безглазые существа способны развивать богатое общение с другими, используя только звук", — подчеркивает Кершенбаум.

В недавно опубликованной статье говорится о том, что метаболическое разнообразие может поддерживать потенциально разнородное микробное сообщество.

Используя данные Cassini, ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) смоделировали химические процессы в недрах океана и обнаружили, что окислители, не считая углекислого газа, могут быть потенциальной пищей для микробов.

"Теперь, когда мы определили потенциальные источники пищи для микробов, у нас напрашивается следующий вопрос:"Какова природа сложных органических веществ, которые выходят из океана? Эта новая статья — еще один шаг в понимании того, как маленький спутник может поддерживать жизнь способами, которые полностью превосходят наши ожидания" — отмечает директор программы SwRI и соавтор новой статьи доктор Хантер Уэйт.

Запланированы ли какие-либо миссии по исследованию Энцелада?

Нет, но в последние годы было несколько предложений, в том числе Enceladus Life Finder (ELF) и Enceladus Life Signatures and Habitability (ELSAH).

"Лично для меня, размышления о том, могут ли существовать разные формы жизни на небольшом космической объекте — воодушевляющие. Будущий космический корабль мог бы пролететь через шлейф Энцелада и проверить гипотезу о содержании окисленных соединений в океане", — заключил доктор Кристофер Глейн, старший научный сотрудник SwRI.