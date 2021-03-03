Perseverance отправил на Землю новые кадры с Марса (фото)

Марсоход ищет на планете признаки древней жизни

Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии Марса.

Новые кадры опубликованы на сайте NASA.

Perseverance оснащен усовершенствованным набором научных инструментов для сбора информации об атмосфере Марса и геологии планеты. К К примеру, камеру High Resolution Imaging Experiment установили высоко на мачте марсохода и она помогает аппарату во время его передвижения.

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Также у марсохода есть спектрометр PIXL, который используют для определения химических элементов на планете.

Ранее космическое агентство NASA опубликовало записи с микрофонов аппарата Perseverance, который находится на Марсе.

Интернет-сыщики утверждают, что расшифровали скрытое сообщение, закодированное на парашюте марсохода NASA Perseverance.

Энтузиасты говорят, что фраза "Осмеливайтесь на великие дела" – девиз Лаборатории реактивного движения NASA, была зашифрована на парашюте в виде рисунка, который можно перевести в буквы с помощью двоичного кода.

Фокус сообщал, что новое исследование показывает, что трение между частицами пыли на Марсе может вызывать электрические разряды. Появляющиеся искры на Красной планете скромные родственники молний на Земле и не представляют угрозу ни для марсоходов, ни для будущих поселенцев.