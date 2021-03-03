Perseverance відправив на Землю нові кадри з Марса (фото)

Марсохід шукає на планеті ознаки прадавнього життя.

Марсохід Perseverance надіслав на Землю нові фотографії Марса.

Нові кадри опубліковані на сайті NASA.

Perseverance оснащений вдосконаленим набором наукових інструментів для збору інформації про атмосферу Марса та геологію планети. Приміром, камеру High Resolution Imaging Experiment встановили високо на щоглі марсохода і вона допомагає апарату під час його пересування.

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Також у марсохода є спектрометр PIXL, який використовують для визначення хімічних елементів на планеті.

Раніше космічне агентство NASA опублікувало записи з мікрофонів апарату Perseverance, який знаходиться на Марсі.

Інтернет-шукачі стверджують, що розшифрували приховане повідомлення, закодоване на парашуті марсохода NASA Perseverance.

Ентузіасти кажуть, що фраза "насмілюються на великі справи" — девіз Лабораторії реактивного руху NASA, була зашифрована на парашуті у вигляді малюнка, який можна перевести в букви за допомогою двійкового коду.

Фокус повідомляв, що нове дослідження показує, що тертя між частинками пилу на Марсі може викликати електричні розряди. Іскри, що зʼявляються на Червоній планеті, скромні родичі блискавок на Землі і не становлять загрози ні для марсоходів, ні для майбутніх поселенців.