Создатель Twitter купит контрольный пакет акций музыкального сервиса Tidal

Сумма сделки составит 297 млн долларов. Контрольным пакетом акций сервиса Tidal с 2015 года владел рэпер Jay-Z.

Финансово-технологическая компания Square, принадлежащая создателю соцсети Twitter Джеку Дорси, планирует купить контрольный пакет акций музыкального сервиса Tidal.

Об этом сообщил сам Дорси на своей странице в Twitter.

"Зачем компании потоковой передачи музыки и компании финансовых услуг объединить усилия? Все сводится к простой идее: найти новые возможности для поддержки артистов. Новые идеи находятся на пересечении сфер и мы верим, что одна из них находится между музыкой и экономикой. Нужно заставить экономику работать для артистов также, как мы сделали это для продавцов", — написал Дорси.

С 2015 года контрольным пакетом акций Tidal владел американский рэпер Jay-Z. По словам Дорси, после сделки исполнитель присоединится к совету директоров компании Square. Все нынешние акционеры также будут оставаться его совладельцами.

[ + – ] Джек Дорси хочет "найти новые возможности для поддержки артистов" Фото: fainaidea.com

"Я с самого начала говорил, что Tidal нечто большее, чем просто стриминговый музыкальный сервис, и теперь, шесть лет спустя, он остается платформой, поддерживающей музыкантов на всех этапах карьеры", — цитируют репера Jay-Z в пресс-релизе компании Square.

Также в объявлении сообщается, что музыкант за продажу контрольного пакета акций платформы Tidal получит 297 млн долларов США. Сделку планируют закрыть во втором квартале 2021 года.

Tidal — музыкальная платформа, запущенная в 2014 году. Она предлагает слушать музыку без потерь качества. В каталог Tidal входит более 70 млн песен и 250 тыс. видео высокого качества. У сервиса есть контракты с более чем 100 лейблами и дистрибьюторами.

Отметим, недавно блогер и специалист по технологиям Джейн Манчун Вонг, которая регулярно предсказывает новые функции в приложениях до их официальных анонсов, сообщила, что в Twitter могут появиться "группы" по аналогу сообществ в Facebook и платные "суперподписки".

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