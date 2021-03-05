Творець Twitter купить контрольний пакет акцій музичного сервісу Tidal

Сума операції становитиме 297 млн доларів. Контрольним пакетом акцій сервісу Tidal з 2015 року володів репер Jay-Z.

Фінансово-технологічна компанія Square, що належить творцеві соцмережі Twitter Джеку Дорсі, планує купити контрольний пакет акцій музичного сервісу Tidal. Про це повідомив сам Дорсі на своїй сторінці у Twitter.

"Навіщо компанії потокової передачі музики та компанії фінансових послуг об'єднати зусилля? Усе зводиться до простої ідеї: знайти нові можливості для підтримки роботи артистів. Нові ідеї лежать на перетині сфер і ми віримо, що одна з них між музикою й економікою. Потрібно змусити економіку працювати для артистів також, як ми зробили це для продавців", — написав Дорсі.

З 2015 року контрольним пакетом акцій Tidal володів американський репер Jay-Z. За словами Дорсі, після угоди виконавець приєднається до ради директорів компанії Square. Усі нинішні акціонери також будуть залишатися його співвласниками.

"Я із самого початку говорив, що Tidal щось більше, ніж просто стрімінговий музичний сервіс, і тепер, через шість років, він залишається платформою, що підтримує музикантів на всіх етапах кар'єри", — цитують репера Jay-Z в прес-релізі компанії Square.

Також в оголошенні повідомляється, що музикант за продаж контрольного пакету акцій платформи Tidal отримає 297 млн доларів США. Операцію планують закрити в другому кварталі 2021 року.

Tidal — музична платформа, запущена у 2014 році. Вона пропонує слухати музику без втрат якості. У каталог Tidal входить понад 70 млн пісень і 250 тис. відео високої якості. У сервісу є контракти з понад 100 лейблами і дистриб'юторами.

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А після придбання платформи Revue Twitter вирішила запустити додаток у тестовому режимі, надавши можливість користувачам створювати свої власні новинні розсилки. Але пізніше стало відомо, що запуск Twitter-платформи для публікації інформаційних бюлетенів Revue відкладається.

Раніше користувачі Telegram отримали можливість перенести в месенджер історію листування з інших додатків, у тому числі WhatsApp.