SpaceX запустила Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink (видео)

Группировка SpaceX, запущенная на орбиту, уже состоит из 1203 аппаратов

В четверг, 11 марта компания SpaceX (США) осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками для орбитальной сети Starlink.

Как сообщается в микроблоге компании в Twitter, запуск был произведен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в 03:13 по времени Восточного побережья США (по Киеву – 10:13).

[ + – ] Запуск ракеты-носителя Falcon 9

[ + – ] Falcon 9 стартовала в космос

Ранее сообщалось, что космическая компания Илона Маска SpaceX намерена обеспечить интернетом Starlink не только дома, но и движущийся транспорт. Такой запрос директор по спутниковой политике Дэвид Голдман уже направил в Федеральную комиссию связи США.

Dish Network, американский провайдер спутникового ТВ всерьез намеревается "отключить" спутниковый интернет Starlink. Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой не предоставлять Starlink лицензию телекоммуникационного оператора (ETC). Иными словами, Dish Network пытается лишить Starlink финансирования, которое он может получить от FCC.

19 февраля французское агентство по регулированию телекоммуникаций, ARCEP, официально заявило о том, что Starlink получил возможность стать интернет-оператором на территории страны. Также компания добивается разрешения со стороны регуляторов на расширение услуг Starlink в различных странах Западной Европы в 2021 году.

Фокус сообщал о том, что спутниковый интернет компании Илона Маска Starlink может стать доступным в Украине в 2022 году. Если на сайте Starlink попробовать оформить заказ услуги, и при этом ввести какой-то адрес в Украине — появится надпись о том, что "для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году". Забронировать услугу можно уже сейчас за $99.