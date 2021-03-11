SpaceX запустила Falcon 9 з черговою партією супутників Starlink (відео)

Угруповання SpaceX, запущене на орбіту, вже складається з 1203 апаратів.

У четвер, 11 березня компанія SpaceX (США) здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з черговими 60 супутниками для орбітальної мережі Starlink.

Як повідомляється в мікроблозі компанії в Twitter, запуск провели із 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида, США) о 3:13 за часом Східного узбережжя США (по Києву — 10:13).

[ + – ] Запуск ракети-носія Falcon 9

[ + – ] Falcon 9 стартувала в космос

Раніше повідомлялося, що космічна компанія Ілона Маска SpaceX має намір забезпечити інтернетом Starlink не тільки будинки, але і рухомий транспорт. Такий запит директор із супутникової політики Девід Голдман вже направив у Федеральну комісію зв'язку США.

Dish Network, американський провайдер супутникового ТБ усерйоз має намір "відключити" супутниковий інтернет Starlink. Компанія звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) з проханням не надавати Starlink ліцензію телекомунікаційного оператора (ETC). Іншими словами, Dish Network намагається позбавити Starlink фінансування, яке він може отримати від FCC.

19 лютого французьке агентство з регулювання телекомунікацій, ARCEP, офіційно заявило про те, що Starlink отримав можливість стати інтернет-оператором на території країни. Також компанія домагається дозволу з боку регуляторів на розширення послуг Starlink у різних країнах Західної Європи у 2021 році.

Фокус повідомляв про те, що супутниковий інтернет компанії Ілона Маска Starlink може стати доступним в Україні у 2022 році. Якщо на сайті Starlink спробувати оформити замовлення послуги, і при цьому ввести якусь адресу в Україні — з'явиться напис про те, що "для цієї території покриття передбачається у 2022 році". Забронювати послугу можна вже зараз за $99.