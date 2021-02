Конкурент Starlink: в Европе хотят запустить собственный спутниковый Интернет

Проект ЕС обеспечит спутниковую связь и управление космическим трафиком.

19 февраля французское агентство по регулированию телекоммуникаций, ARCEP, официально заявило о том, что Starlink получил возможность стать интернет-оператором на территории страны. Также компания добивается разрешения со стороны регуляторов на расширение услуг Starlink в различных странах Западной Европы в 2021 году. Однако в ЕС уже задумываются над тем, чтобы создать собственное конкурентное решение.

Согласно сообщению издания Bloomberg, Евросоюз готовит ряд проектов в сфере технологий беспилотных летательных аппаратов и управления космическим трафиком. В данный момент идет активная работа над инициативой, получившей название "План действий по синергии между гражданской, оборонной и космической отраслями" (Action Plan on synergies between civil, defence and space industries). В рамках плана будут проводить исследования и финансировать несколько региональных программ, направленных на развитие инфраструктуры спутниковой связи в определенных регионах. В итоге, спутниковый интернет станет доступным и для военных, и для гражданских.

Инициатива предусматривает и управление космическим трафиком, что обеспечит ЕС автономный "доступ" в космос. Силами европейцев будут координироваться запуски и локация спутников на околоземной орбите во избежание столкновений спутников и космического мусора.

Частью глобального плана является проект по разработке беспилотников. В ЕС надеются, что развитие данной отрасли поможет повысить конкурентоспособность промышленности европейских стран, а разработки в сфере спутниковой связи обеспечит высокоскоростную связь, работающую на основе квантового шифрования.

"Данная инициатива уменьшит зависимость Европы в критически важных технологиях и повысит лидерство в промышленности, которое нам необходимо для восстановления после кризиса, возникшего вследствие пандемии", — прокомментировал комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон.

О бюджете проекта пока ничего не известно, и о графике реализаций всех вех плана, — тоже.

Напомним, что спутниковый интернет от Илона Маска Starlink может заработать в Украине уже в следующем году. Если на сайте Starlink попробовать оформить заказ услуги, и при этом ввести какой-то адрес в Украине — появится надпись о том, что "для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году". Забронировать услугу можно уже сейчас за $99.