Конкурент Starlink: в Європі хочуть запустити власний супутниковий Інтернет

Проект ЄС забезпечить супутниковий зв'язок і управління космічним трафіком.

19 лютого французьке агентство з регулювання телекомунікацій, ARCEP, офіційно заявило про те, що Starlink отримав можливість стати інтернет-оператором на території країни. Також компанія домагається дозволу з боку регуляторів на розширення послуг Starlink в різних країнах Західної Європи у 2021 році. Однак в ЄС вже замислюються над тим, щоб створити власне конкурентне рішення.

Згідно з повідомленням видання Bloomberg, Євросоюз готує ряд проектів у сфері технологій безпілотних літальних апаратів і управління космічним трафіком. Наразі йде активна робота над ініціативою, що отримала назву "План дій з синергії між цивільною, оборонною та космічною галузями" (Action Plan on synergies between civil, defence and space industries). У межах плану проводитимуть дослідження і фінансуватимуть кілька регіональних програм, спрямованих на розвиток інфраструктури супутникового зв'язку у певних регіонах. У підсумку, супутниковий інтернет стане доступним і для військових, і для цивільних.

Ініціатива передбачає і управління космічним трафіком, що забезпечить ЄС автономний "доступ" в космос. Силами європейців координуватимуться запуски і локація супутників на навколоземній орбіті, щоб уникнути зіткнень супутників та космічного сміття.

Частиною глобального плану є проект з розробки безпілотників. В ЄС сподіваються, що розвиток цієї галузі допоможе підвищити конкурентоспроможність промисловості європейських країн, а розробки у сфері супутникового зв'язку забезпечать високошвидкісний зв'язок, що працює на основі квантового шифрування.

"Ця ініціатива зменшить залежність Європи в критично важливих технологіях та підвищить лідерство у промисловості, яке нам необхідне для відновлення після кризи, що виникла внаслідок пандемії", — прокоментував комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон.

Про бюджет проекту поки нічого не відомо, про графік реалізацій всіх віх плану, — теж.

Нагадаємо, що супутниковий інтернет від Ілона Маска Starlink може запрацювати в Україні вже наступного року. Якщо на сайті Starlink спробувати оформити замовлення послуги, і при цьому ввести якусь адресу в Україні — з'явиться напис про те, що "для цієї території покриття передбачається у 2022 році". Забронювати послугу можна вже зараз за $99.