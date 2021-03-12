Twitter к апрелю планирует запустить аналог Clubhouse (видео)

В популярную социальную сеть планируют встроить сервис голосовых чатов Spaces

Сеть микроблогов Twitter планирует к апрелю сделать доступным для всех пользователей свой новый сервис голосовых чатов Spaces.

Как информирует DW, на данный момент новый сервис находится на стадии тестирования.

Судя по ролику, показанному Twitter, Spaces интегрируют в сеть микроблогов. Пользователи получат возможность присоединяться к чужим аудиочатам или же запускать свои обсуждения, ограничивая при этом круг участников.

[ + – ] Сообщение Twitter

Таким образом, Spaces может стать конкурентом популярному приложению Clubhouse.

Напомним, Clubhouse – социальная сеть, которая состоит исключительно из голосовых чатов. Пользователи для обсуждения различных тем создают "комнаты". Особенностью новой соцсети является то, что доступ к сервису можно получить лишь по приглашению одного из пользователей.

Ранее сообщалось, что финансово-технологическая компания Square, принадлежащая создателю соцсети Twitter Джеку Дорси, планирует купить контрольный пакет акций музыкального сервиса Tidal.

Также появилась информация, что компания Xiaomi решила представить собственный аналог приложению Clubhouse, которое стало популярным среди тысяч пользователей буквально в считанные дни.

Фокус писал о том, что портал App Annie презентовал результаты исследования, согласно которым по состоянию на 16 февраля 2021 года приложение Clubhouse скачали более 8,1 млн раз.

А российский разработчик за день создал Android-приложение Clubhouse с открытым кодом. По данным бывшего разработчика "ВКонтакте" и Telegram Григория Клюшникова, приложение получило название Houseclub.