Twitter до квітня планує запустити аналог Clubhouse (відео)

У популярну соціальну мережу планують вмонтувати сервіс голосових чатів Spaces.

Мережа мікроблогів Twitter планує до квітня зробити доступним для всіх користувачів свій новий сервіс голосових чатів Spaces.

Як інформує DW, наразі новий сервіс знаходиться на стадії тестування.

Судячи з ролику, показаному Twitter, Spaces інтегрують в мережу мікроблогів. Користувачі отримають можливість приєднуватися до чужих аудіочатів або ж запускати свої обговорення, обмежуючи при цьому коло учасників.

[ + – ] Повідомлення Twitter

Таким чином, Spaces може стати конкурентом популярного додатку Clubhouse.

Нагадаємо, Clubhouse — соціальна мережа, яка складається виключно з голосових чатів. Користувачі для обговорення різних тем створюють "кімнати". Особливістю нової соцмережі є те, що доступ до сервісу можна отримати лише за запрошенням одного з користувачів.

Раніше повідомлялося, що фінансово-технологічна компанія Square, яка належить творцеві соцмережі Twitter Джеку Дорсі, планує купити контрольний пакет акцій музичного сервісу Tidal.

Також з'явилася інформація, що компанія Xiaomi вирішила представити власний аналог із додатком Clubhouse, який став популярним серед тисяч користувачів буквально за лічені дні.

Фокус писав про те, що портал App Annie презентував результати дослідження, згідно з якими станом на 16 лютого 2021 року додаток Clubhouse скачали понад 8,1 млн разів.

А російський розробник за день створив Android-додаток Clubhouse із відкритим кодом. За даними колишнього розробника "ВКонтакте" і Telegram Григорія Клюшникова, додаток отримав назву Houseclub.