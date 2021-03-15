Индия может запретить использование криптовалют, - Reuters

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу криптоактивов.

Власти Индии готовят законопроект, который запретит криптовалюты в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за владение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу криптоактивов.

В случае принятия законопроекта владельцы криптовалют должны будут за шесть месяцев избавиться от своих активов. Если этого не произойдет — у владельцев криптовалют будут взиматься штрафы.

Если законопроект будет принят, Индия станет первой страной с крупной экономикой, которая сделает хранение криптовалюты незаконным.

С 9 февраля, после заявления производителя электромобилей Tesla Илона Маска инвестировать в биткоины $1,5 млрд, цена криптовалюты неуклонно идет вверх.

Постоянный рост курса биткоина существенно увеличил количество желающих попытать удачу в Сети. Дошло до того, что в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

Напомним, крупнейший в мире поставщик платежных услуг в биткойнах и криптовалюте – сервис BitPay, выпускающий одноименные платежные карты, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay. В свою очередь американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, предостерег от покупки биткоинов.