Індія може заборонити використання криптовалют, — Reuters

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за володіння, випуск, майнінг, торгівлю і передачу криптоактивів.

Влада Індії готує законопроект, який заборонить криптовалюту в країні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника.

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за володіння, випуск, майнінг, торгівлю і передачу криптоактивів.

У випадку прийняття законопроекту власники криптовалюти повинні будуть за шість місяців позбутися своїх активів. Якщо цього не станеться — з власників криптовалюти стягуватимуть штрафи.

Якщо законопроект приймуть, Індія стане першою країною з великою економікою, яка зробить зберігання криптовалюти незаконним.

З 9 лютого, після заяви виробника електромобілів Tesla Ілона Маска інвестувати в біткоїни $ 1,5 млрд, ціна криптовалюти неухильно йде вгору.

Постійне зростання курсу біткоїну істотно збільшив кількість охочих спробувати удачу в Мережі. Дійшло до того, що в кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по країні.

Нагадаємо, найбільший у світі постачальник платіжних послуг в біткоїнах та криптовалюті — сервіс BitPay, що випускає однойменні платіжні карти, додав підтримку електронного гаманця Apple Pay. Зі свого боку американський економіст Нуріель Рубіні, що передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років, застеріг від покупки біткоїнів.