Apple может выпустить сверхпрочные Apple Watch для экстремалов, - Bloomberg

Устройство будет иметь более защищенную конструкцию и ориентацию на любителей активного отдыха.

Apple якобы рассматривает возможность выпуска смарт-часов Apple Watch с прочным корпусом, предназначенных для спортсменов, путешественников и людей, которые используют гаджет в экстремальных условиях.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Прочная версия станет новой моделью в уже существующем ряду устройств как Watch SE — более дешевой версии или специальной моделью по примеру смарт-часов, созданных совместно с Nike и Hermes. Этот продукт, который внутри самой компании называют "Explorer Edition", будет иметь те же функции, что и стандартные Apple Watch. Их фишкой станет повышенная ударопрочность и защита, как у часов Casio G-Shock.

Последние модели смарт-часов выдерживают погружение на глубину 50 метров — это самый высокий показатель для большинства умных часов. Но Apple может сделать новое устройство более защищенным, сделав прорезиненный корпуc. Сейчас компания делает часы из алюминия, титана и нержавеющей стали, а в экстремальных условиях их легко повредить.

Bloomberg пишет, что компания может выпустить прочные часы в конце 2021 или не раньше 2022 года. При этом разработка может быть отменена или отложена. В Apple от комментариев изданию отказалась.

По данным издания, Apple на рынке смарт-часов занимает лидирующую позицию.

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Ранее сообщалось, что Apple может радикально изменить дизайн своих смарт-часов. Согласно новому патенту компании, Apple изучает новую технологию изготовления экрана. В документе описывается гибкий дисплей часов, который может охватывать не только весь циферблат, но и часть ремешка устройства.

Кроме того, на официальном сайте компании Apple появился раздел на украинском языке. Теперь пользователи могут получить информацию о продуктах и официальных продавцах своей техники в Украине на государственном языке. На данный момент на сайте доступна на украинском языке только часть информации, однако не исключено, что вскоре раздел будет полностью переведен.

Ранее Фокус рассказывал, какие гаджеты этой компании не стоит покупать, тем более, что вскоре будет представлена новая линейка ноутбуков и наушников.