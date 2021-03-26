Apple може випустити надміцні Apple Watch для екстремалів, — Bloomberg

Пристрій буде мати більш захищену конструкцію і орієнтацію на любителів активного відпочинку.

Apple нібито розглядає можливість випуску смарт-годинника Apple Watch з міцним корпусом, призначеного для спортсменів, мандрівників і людей, які використовують гаджет в екстремальних умовах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Міцна версія стане новою моделлю в уже існуючому ряді пристроїв як Watch SE — більш дешевої версії або спеціальною моделлю за прикладом смарт-годинників, створених спільно з Nike і Hermes. Цей продукт, який всередині самої компанії називають "Explorer Edition", буде мати ті ж функції, що і стандартні Apple Watch. Їхньою фішкою стане підвищена ударостійкість і захист, як у годинників Casio G-Shock.

Останні моделі смарт-годинників витримують занурення на глибину 50 метрів — це найвищий показник для більшості розумних годинників. Але Apple може зробити новий пристрій більш захищеним, зробивши гумовий корпуc. Наразі компанія робить годинники з алюмінію, титану та нержавіючої сталі, а в екстремальних умовах їх легко пошкодити.

Bloomberg пише, що компанія може випустити міцний годинник у кінці 2021 або не раніше 2022 року. При цьому розробка може бути скасована або відкладена. В Apple від коментарів виданню відмовилася.

За даними видання, Apple на ринку смарт-годинників посідає позицію лідера.

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Раніше повідомлялося, що Apple може радикально змінити дизайн своїх смарт-годинників. Згідно з новим патентом компанії, Apple вивчає нову технологію виготовлення екрана. У документі описується гнучкий дисплей годинника, який може охоплювати не тільки весь циферблат, а й частину ремінця пристрою.

Крім того, на офіційному сайті компанії Apple з'явився розділ українською мовою. Тепер користувачі можуть отримати інформацію про продукти та офіційних продавців своєї техніки в Україні державною мовою. Наразі на сайті доступна українською мовою тільки частина інформації, однак не виключено, що незабаром розділ буде повністю перекладений.

Раніше Фокус розповідав, які гаджети цієї компанії не варто купувати, тим більше, що незабаром буде представлена нова лінійка ноутбуків і навушників.