Переплюнул Солнце: ученые обнаружили самого маленького белого карлика с очень большой массой

Мертвая звезда также чрезвычайно быстро вращается и обладает мощным магнитным полем.

Новооткрытый белый карлик, размер которого примерно такой же, как у Луны, а масса значительно больше, чем у Солнца — самый маленький из известных в своем роде, пишет NewScientist.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученый Илария Кайаццо из Калифорнийского технологического института и ее коллеги обнаружили эту звезду, получившую название ZTF J190132.9+145808.7, использовав автоматизированный телескоп ZTF. Затем, чтобы подтвердить свойства звезды, они провели дополнительные наблюдения с помощью других телескопов.

Исследователи выявили, что она вращается необычайно быстро — каждые 6,9 минуты, а напряженность магнитного поля на ее поверхности более чем в 1 миллиард раз сильнее магнитного поля Земли.

Звезда, находящаяся примерно в 130 световых годах от нашей планеты, имеет радиус около 2140 км, что всего на 400 км больше, чем Луна. Однако она также имеет массу, примерно в 1,3 раза превышающую массу Солнца, что близко к пределу того, насколько массивными могут стать белые карлики.

В то время как большинство белых карликов в конце своей жизни образуются из одиночных звезд, чрезвычайно большая масса ZTF J190132.9+145808.7 указывает на то, что она может быть конечным результатом слияния двух белых карликов-предшественников.

"Если два белых карлика-предшественника оба массивны, то конечным результатом получится взрыв — сверхновая, но если у них не особо большая масса, тогда система сможет выжить и создать еще одного белого карлика, весьма своеобразного", — рассказал Кайаццо.

По словам экспертов, из-за экстремального давления в ядре карлика, в нем может происходить странный атомный процесс, который превращает протоны в нейтроны, что позволяет звезде становиться еще более компактной.

"Это не только самый маленький белый карлик из когда-либо найденных, он еще и сжимается. Если так и дальше будет продолжаться, он попросту начнет коллапсировать", — заключила Кайаццо.

Этот коллапс может привести либо к формированию чрезвычайно плотной нейтронной звезде, либо к взрыву в ближайшие несколько сотен миллионов лет.