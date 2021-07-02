Ученые зафиксировал невиданные ранее полярные сияния на Марсе (фото)

Эти изображения дискретного полярного сияния являются наиболее детализированными из всех, которые были сделаны.

Марсианский зонд ОАЭ "Аль-Амаль" вышел на орбиту вокруг Красной планеты в феврале 2021 года. Его научная цель состоит в том, чтобы изучить атмосферу Марса и обеспечить глубокое понимание изменений на планете, трансформировавшейся от мира, богатого водой, до холодной сухой пустыни, пишет IFLS.

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Новые изображения странных полярных сияний Марса были сделаны до официального начала миссии. Ученые проверяли приборы, когда заметили на темной стороне полярное сияние, которое астрономы пытались изучить в течение многих лет.

[ + – ] Иллюстрация полярного сияния с поверхности Марса глазами художника. Фото: Emirates Mars Mission

На Марсе существует три типа полярных сияний. Один вид на дневной стороне и два на ночной. Один из них возникает только во время солнечных бурь, освещая всю сторону планеты, а другой, тот, который был запечатлен "Аль-Амаль", известен как дискретный и не связан с солнечными бурями, а происходит только в определенных местах на ночной стороне.

Эти три наблюдения были сделаны 22 апреля, 23 апреля и 6 мая 2021 года и показывают высоко структурированные дискретные полярные сияния на ночной стороне Марса.

[ + – ] Три наблюдения проведенные 22 апреля, 23 апреля и 6 мая 2021 года. Фото: Emirates Mars Mission

Что примечательно, так это их расположение. Вместо того, чтобы находиться вблизи более высоких широт, как полярные сияния на Земле, они находятся в, казалось бы, странных местах далеко над поверхностью Красной планеты. Причина этого в том, что их формирование отличается от нашего земного северного и южного сияний.

Заряженные от Солнца частицы путешествуют по Солнечной системе. На Земле они направляются магнитным полем в северные широты, где они сталкиваются с составляющими атмосферу нашей планеты атомами. Эти взаимодействия высвобождают свет, создавая в ночное время великолепные эффекты.

[ + – ] Изображение дискретного полярного сияния на ночной стороне Марса глазами художника. Фото: Emirates Mars Mission

При тонкой атмосфере и отсутствии магнитного поля, впечатляющее полярное сияние не возникает. Как уже упоминалось, некоторые из интенсивных полярных сияний на самом деле происходят на дневной стороне и были зарегистрированы орбитальными обсерваториями, такими как MAVEN. Частицы Солнца попадают в атмосферу Марса и освещают ее.

Полярные сияния, зафиксированные "Аль-Амаль", находящихся на темной стороне, имеют тот же основной механизм. Но вместо того, чтобы переноситься сильным магнитным полем всей планеты, заряженные частицы от Солнца перемещаются по разрозненным участкам магнитных горных пород, создавая полярные сияния на разных широтах.

Спектрометр The Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) был разработан, среди прочего, для изучения этих излучений. Наблюдения не только расширяют представления ученых о влиянии космической погоды на Марс, но и о других свойствах планеты.