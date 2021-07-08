На флешке: новый президент Израиля получил текст присяги в виде NFT-токена (фото)

Президент Ицхак Герцог будет хранить NFT на своем "холодном кошельке". Токеном увековечили память о его отце — шестом президенте Израиля Хаиме Герцоге.

Парламент Израиля выпустил NFT-токен с копией текста президентской присяги, которая была подписана шестым президентом Израиля Хаимом Герцогом, занимавшем пост с 1983 по 1993 годы.

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Об этом сообщает издание Ynet.

Перед инаугурацией нового президента Ицхака Герцога, спикер Кнессета (парламента) Микки Леви вручил ему токен.

"Я очень рад отдать избранному президенту Герцогу особую память о его отце, включая формулировку присяги, которую он подписал 38 лет назад", — заявил Леви.

[ + – ] NFT-токен для президента Израиля Фото: Ynetnews

NFT-токен будет храниться на "холодном" кошельке президента, отключенным от интернета. Отметим, что невзаимозаменяемые токены уникальны тем, что не поддаются делению и их нельзя заменить или подделать.

[ + – ] Спикер Кнессета Микки Леви с NFT для президента Фото: Ynetnews

Отметим, что Ицхак Герцог стал 11-м президентом Израиля. Ранее он состоял в партии "Авода", занимал пост секретаря правительства при премьер-министре Эхуде Бараке. С 2005 года занимал разные министерские посты, в том числе руководил работой министерств строительства, туризма, диаспоры и социального обеспечения.

Напомним, по данным Reuters рынок NFT-токенов вырос до 2,5 млрд долларов. Недавно на аукционе был выставлен исходный код технологии World Wide Web за 1000 долларов.

Отметим, что Тина Кароль выставила на аукцион отпечаток своего пальца в NFT-токене для поддержки нового альбома.

Фокус разбирался, что такое NFT-технология и как она защитит авторские права.