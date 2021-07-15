Ученые выяснили, что щенки рождаются со способностью считывать человеческие жесты

Эксперты сравнили когнитивные навыки щенков и волчат, воспитанных человеком. Сознание щенков оказалось более развитым и более близким к человеческому.

Если у вас когда-нибудь складывалось впечатление будто ваша собака каким-то особым образом понимает вас, то вы были правы. Новое исследование ученых показало, что щенки обладают способностью понимать человеческие жесты, чего нет у их ближайших родственников, волков, даже когда волчьих щенков растят люди, пишет Live Science.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Щенки рождаются со способностью читать человеческие жесты, например указывать на еду, даже без специальной подготовки. В то время как щенки волков следят за жестами людей намного меньше.

"Собаки рождаются с этой врожденной способностью понимать, что мы им говорим, поэтому у нас и выходит с ними сотрудничать", — рассказала Ханна Салмонс из Университета Дьюка, США.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, подтверждают идею о том, что одомашнивание собак изменило их мышление.

"Это исследование действительно подтверждает доказательства того, что такая социальность собак является результатом одомашнивания", — добавил ведущий автор исследования Брайан Хэйр из Университета Дьюка.

В ходе эксперимента эксперты сравнили когнитивные навыки 44 щенков и 37 волчат в возрасте от 5 до 18 недель. Щенки волков, которые родились и выросли в Научном центре дикой природы в Стейси, штат Миннесота, имели почти постоянный контакт с людьми, начиная с самого рождения. Их воспитатели проводили с ними большую часть дня, кормили их с рук и спали с ними ночью.

В то время как щенки оставались со своими матерями до тех пор, пока им не исполнилось 6 недель, а со своими братьями и сестрами — 8 недель. За это время у них было лишь короткое общение с людьми. Через восемь недель щенки отправились жить в человеческие семьи, хотя у большинства из них, когнитивные способности проверили еще до усыновления.

В одном когнитивном тесте исследователи спрятали еду в одной из двух мисок, а затем указывали и смотрели на ту, в которой находится еда, предоставляя тем самым щенкам и волчатам подсказку. По сравнению с волчатами, щенки в два раза чаще улавливали человеческие сигналы, направляясь прямо к миске с едой. Причем многие из них последовали этому сигналу с первой попытки, без какого-либо специального обучения.

В другом тесте животным дали контейнер с едой, который был запечатан так, чтобы они не могли его открыть. Тем не менее, волчата, как правило, пытались открыть контейнер самостоятельно, в то время как щенки тратили гораздо больше времени на зрительный контакт с людьми, ища помощи.

Исследование также показало, что щенки в 30 раз чаще приближались к незнакомцу по сравнению с волчатами, даже несмотря на то, что щенки сравнительно мало контактировали с людьми в раннем возрасте.

"Если вы зайдете в вольер к щенкам, они окружат вас, будут вскарабкиваться и лизать лицо, тогда как большинство волчат убегут в угол и спрячутся", — добавила Ханна Саломонс.

Стоит отметить, что при выполнении несоциальных когнитивных задач, таких как тесты на память, различий между щенками и волчатами не было.

Полученные результаты подтверждают "гипотезу одомашнивания", или теорию о том, что предки собак были отобраны за их дружелюбие и влечение к людям, и на протяжении многих поколений эти животные передавали свои "гены взаимодействия" потомству, в итоге превратившись в одомашненных собак.