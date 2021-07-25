Безос и Брэнсон - не астронавты. В США ввели новые правила для определения этого термина

Чтобы претендовать на звание коммерческих астронавтов, космические путешественники должны пролететь на высоте 80 км над поверхностью Земли, что выполнили и Безос, и Брэнсон, но этого может быть недостаточно.

Как снег на голову обрушилась на миллиардеров, которые хотят развивать космический туризм, информация о новом определении термина "астронавт", сообщает BBC.

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Новые правила Федерального авиационного управления США (FAA) гласят, что кандидаты в астронавты должны входить в состав летного экипажа и вносить свой вклад в обеспечение безопасности космических полетов.

Это означает, что Джефф Безос и Ричард Брэнсон, возможно, еще не астронавты в глазах правительства США.

Это первые изменения с момента начала выдачи FAA значка "крыльев астронавта" в 2004 году для участников коммерческих космических полетов.

Чтобы претендовать на звание коммерческих астронавтов, космические путешественники должны пролететь на высоте 80 км над поверхностью Земли, что выполнили и Безос, и Брэнсон.

Но помимо высоты, агентство заявляет, что потенциальные космонавты должны были также "продемонстрировать действия во время полета, которые были необходимы для обеспечения общественной безопасности или способствовали безопасности полетов человека в космос".

Что именно считается таковым, определяют официальные лица FAA.

В заявлении FAA говорится, что эти изменения в выдаче "крыльев астронавта" привели к большему соответствию их роли по защите общественной безопасности во время коммерческих космических полетов.

11 июля Ричард Брэнсон на борту ракетоплана VSS Unity своей компании Virgin Galactic поднялся на высоту 86 километров.

20 июля Джефф Безос на ракете New Shepard своей компании Blue Origin поднялся на высоту 107 километров.

В преддверии запуска генеральный директор Blue Origin Боб Смит сказал, что "члену экипажа действительно нечего делать" на автономном космическом корабле.

Те, кто хочет получить "крылья астронавта", должны подать соответствующую заявку. Но представитель FAA говорит, что они в настоящее время не рассматривают никаких заявок.

Есть также два других способа заработать крылья космонавта в США — через военных или NASA.

Крылья астронавта, которые были замечены у Безоса и Брэнсона после их полета, были значками, изготовленными на заказ их собственными компаниями.

Тем не менее, и у Брэнсона, и у Безоса и всех будущих участников коммерческих космических полетов, которые надеются быть признанными астронавтами, остается проблеск надежды.

В новом приказе отмечается, что почетные награды могут быть присуждены на основе заслуг — на усмотрение помощника администратора FAA.

Крылья астронавта впервые получили астронавты Алан Шепард-младший и Вирджил Гриссом в начале 1960-х годов за их участие в программе "Меркурий-7".

Напоминаем, что ученые говорят, что атмосфере Земли грозит катастрофа из-за коммерческих полетов в космос. Топливо, на котором летают ракеты Брэнсона, Безоса и Маска, а также высокие температуры во время запуска и приземления негативно воздействуют на атмосферу.

Фокус также писал, что ракета New Shepard Джеффа Безоса стала новым мемом в сети. Пользователи Twitter сравнили космический корабль миллиардера с ракетой Доктора Зло.