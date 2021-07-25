Безос і Бренсон — не астронавти. У США ввели нові правила для визначення цього терміну

Щоб претендувати на звання комерційних астронавтів, космічні мандрівники повинні пролетіти на висоті 80 км над поверхнею Землі, що виконали і Безос, і Бренсон, але цього може бути недостатньо.

Як сніг на голову впала на мільярдерів, які хочуть розвивати космічний туризм, інформація про нове визначення терміна "астронавт", повідомляє BBC.

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Нові правила Федерального авіаційного управління США (FAA) свідчать, що кандидати в астронавти повинні входити до складу льотного екіпажу і вносити свій вклад в забезпечення безпеки космічних польотів.

Це означає, що Джефф Безос і Річард Бренсон, можливо, ще не астронавти в очах уряду США.

Це перші зміни з моменту початку видачі FAA значка "крил астронавта" в 2004 році для учасників комерційних космічних польотів.

Щоб претендувати на звання комерційних астронавтів, космічні мандрівники повинні пролетіти на висоті 80 км над поверхнею Землі, що виконали і Безос, і Бренсон.

Але крім висоти, агентство заявляє, що потенційні космонавти повинні були також "продемонструвати дії під час польоту, які були необхідні для забезпечення громадської безпеки або сприяли безпеки польотів людини в космос".

Що саме вважається таким, визначають офіційні особи FAA.

У заяві FAA йдеться, що ці зміни у видачі "крил астронавта" привели до більшої відповідності їх ролі щодо захисту громадської безпеки під час комерційних космічних польотів.

11 липня Річард Бренсон на борту ракетоплана VSS Unity своєї компанії Virgin Galactic піднявся на висоту 86 кілометрів.

20 липня Джефф Безос на ракеті New Shepard своєї компанії Blue Origin піднявся на висоту 107 кілометрів.

Напередодні запуску генеральний директор Blue Origin Боб Сміт сказав, що "члену екіпажу дійсно нічого робити" на автономному космічному кораблі.

Ті, хто хоче отримати "крила астронавта", повинні подати відповідну заявку. Але представник FAA каже, що вони в даний час не розглядають ніяких заявок.

Є також два інших способи заробити крила космонавта в США — через військових або NASA.

Крила астронавта, які були помічені у Безоса і Бренсона після їх польоту, були значками, виготовленими на замовлення їх власними компаніями.

Проте, і у Бренсона, і у Безоса і всіх майбутніх учасників комерційних космічних польотів, які сподіваються бути визнаними астронавтами, залишається проблиск надії.

У новому наказі зазначається, що почесні нагороди можуть бути присуджені на основі заслуг — на розсуд помічника адміністратора FAA.

Крила астронавта вперше отримали астронавти Алан Шепард-молодший і Вірджіл Гриссом на початку 1960-х років за їх участь в програмі "Меркурій-7".

Нагадуємо, що вчені говорять, що атмосфері Землі загрожує катастрофа через комерційних польотів в космос. Паливо, на якому літають ракети Бренсона, Безоса і Маска, а також високі температури під час запуску і приземлення негативно впливають на атмосферу.

Фокус також писав, що ракета New Shepard Джеффа Безоса стала новим мемом в мережі. Користувачі Twitter порівняли космічний корабель мільярдера з ракетою Доктора Зло.